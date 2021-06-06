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Çevreci çocuklar Efes Tarlası Yaşam Köyünde

Dünya Çevre Gününde Efes Tarlası Yaşam Köyünü çocukların neşesi sardı. Selçuklu çocuklar Toprak Okulunda çevreyi korumanın önemini öğrendiler, eğitici aktivitelerle toprağı tanıdılar. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve belediye çalışanları ise çocuklara Efes Tarlası Yaşam Köyünü anlattı.

İZMİR 06.06.2021, 13:04
Çevreci çocuklar Efes Tarlası Yaşam Köyünde

Dünya Çevre Gününde Efes Tarlası Yaşam Köyünü çocukların neşesi sardı. Selçuklu çocuklar Toprak Okulunda çevreyi korumanın önemini öğrendiler, eğitici aktivitelerle toprağı tanıdılar. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve belediye çalışanları ise çocuklara Efes Tarlası Yaşam Köyünü anlattı.

Doğal zenginlikleri ile dikkat çeken Selçuk’ta 5 Haziran Dünya Çevre Günü sebebiyle anlamlı etkinlikler düzenlendi. Pazaryerinde kurulan stantta geri dönüştürülebilir atıklarını veren vatandaşlara Selçuk Belediyesi Park ve Bahçe Birimi tarafından yeşil atıklardan üretilen kompost gübre ve çiçek hediye edildi. REFES Ritim Grubu da geri dönüşüm atıklarından elde edilen müzik aletleriyle vatandaşlara keyifli bir dinleti sundu.

Kısa bir süre önce açılan Efes Tarlası Yaşam Köyünde ise çocuklar için atölyeler düzenledi. Efes Tarlası Yaşam Köyünde farklı yaş gruplarındaki çocuklar için verilen eğitimde çevre bilinci, çevrenin korunmasının önemi, geri dönüşüm anlatıldı. Çocuklar, düzenlenen atölyelerde kendi boyadıkları kavanozlara çiçek ekerek yetiştirmek üzere evlerine götürdüler.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve belediye çalışanları ise çocuklara Efes Tarlası Yaşam Köyünü anlattı. Efes Tarlası Yaşam Köyünde eğitim, çevre bilinci ve uygulamalarla dolu dolu bir gün geçiren çocuklar, çevreyi koruma sözü verdi.
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