Çevre dostu okul, farkındalığı artırdı

Karşıyaka Gülsafa Firdevs Kapancıoğlu İlkokulu, Çevre Dostu 1000 Okul Projesi çerçevesinde çevre bilinci ve iklim değişikliği ile ilgili farkındalığı artırmak, insanları duyarlı olmaya davet etmek, çevre dostu bir toplum olma yolunda adım atmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.

Çevre Dostu 1000 Okul Projesi çerçevesinde Karşıyaka Gülsafa Firdevs Kapancıoğlu İlkokulu tarafından öğrenci, öğretmen ve velilerle bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Mart ayından itibaren projeyi yaygınlaştırmak amacıyla tiyatro oyunu hazırlandı, çevre şarkısı yazıldı, resim yarışması düzenlendi ve maket sergisi yapıldı. Tüm etkinlikler, geçtiğimiz aylarda İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilçe protokolüne bir törenle sergilendi. Öte yandan öğrenci ve öğretmenler tarafından tarım alanına fide dikimi ve okul bahçesine ağaç ekimi gerçekleştirilirken, oyun alanlarına yeni çizimlerle düzenlemeler yapıldı, bahçe duvarları boyandı ve bina içerisinde projeye uygun çalışmalar yapıldı. Proje ile okul paydaşlarının çevre bilinci ve iklim değişikliği ile ilgili farkındalığını artırmak, insanları duyarlı olmaya davet etmek, çevre dostu bir toplum olma yolunda adım atmak amaçlandı.

Etkinlikle çerçevesinde ilk olarak enerji verimliliği, enerji tasarrufu, su tasarrufu, çevre dostu ürün, çevre dostu teknolojiler, çevre dostu malzemeler konularında 3. ve 4. sınıflar arasında maket tasarımı yarışması düzenlendi. Öğrenciler maketlerini evde aile katılımı ile hazırladı. Yarışmada dereceye giren ilk 5 öğrenciye ödül verildi. Ayrıca Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı, Tarım Alanı, Atık Pil Geri Dönüşümüyle Tasarruf, Elektronik Atıklar ve Tasarruf, Rüzgar Enerjisi ile Tasarruf, Sıfır Atık Mavi, Salgın ve Atıklar, Karasal Atıkların Denizi Kirletmesi, İklim Değişikliği, Sıfır Atık, Kıyı Temizleme Etkinliği, Denizlerin Önemi, Denizler İçin Mavi Düşün, Güneş Kollektörü, Çocukların Çevre, Oyun Oynama ve Zararlı Maddelerden Korunması, 5 Haziran Dünya Çevre Günü konularında öğrencilere bilgilendirici videolar izletildi. Ardından okuldaki tüm personel İklim Değişikliği ve Çevre Eğitimi seminerine ve Atık Yönetimi ve Sıfır Atık seminerine katıldı. Ardından uygulama bahçesine palamut ekimi ve tohum topu çalışması yapıldı. Etkinliklerde, tiyatro topluluğunun tiyatro gösterisi düzenlenirken, müzik grubu da sahne aldı.