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ÇEŞTOB Başkanı Demir: "Ildır’daki Erythrai Efes kadar önemli bir destinasyon olmalı"

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, Efes gibi 12 İyon kentinden birisi olan Çeşme Ildır’daki Erythrai’ye hak edilen değerin verilmesi ve Efes kadar önemli bir destinasyon olması gerektiğini belirterek, "Nasıl ki Efes, nasıl ki Samos var, burasının da Efes kadar önemli bir turizm destinasyonu olması gerekirken, bugüne kadar ciddi bir destinasyon olamadı" dedi.

İZMİR 01.01.2022, 14:37
ÇEŞTOB Başkanı Demir: "Ildır’daki Erythrai Efes kadar önemli bir destinasyon olmalı"

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, Efes gibi 12 İyon kentinden birisi olan Çeşme Ildır’daki Erythrai’ye hak edilen değerin verilmesi ve Efes kadar önemli bir destinasyon olması gerektiğini belirterek, "Nasıl ki Efes, nasıl ki Samos var, burasının da Efes kadar önemli bir turizm destinasyonu olması gerekirken, bugüne kadar ciddi bir destinasyon olamadı" dedi.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, Ildır’ı ziyaret ederek, Ildır Mahallesi Muhtarı Erdem Yavuz ile birlikte Ildır sokaklarını ve Erythrai’yi dolaştı. Bölgenin sorunları hakkında Mahalle Muhtarı Erdem Yavuz’dan bilgi alan Demir, Erythrai ve Ildır’ın turizm açısından önemine dikkat çekerek, kentsel sit çalışmalarının başlamasının çok olumlu olduğunu, çalışmaların kısa sürede tamamlanmasının, Çeşme turizmi açısından çok önemli olduğunu ifade etti.

"Erythrai, Efes kadar önemli bir destinasyon olması gerekirken, bir türlü olamadı"

Başkan Demir, Erythrai’ye hak edilen değerin verilmesi gerektiğini ifade ederek, "12 İyon kentinden birisi olan Erythrai’de, Ildır’dayız. Nasıl ki Efes, nasıl ki Samos var, burasının da Efes kadar önemli bir turizm destinasyonu olması gerekirken, bugüne kadar ciddi bir destinasyon olamadı" dedi.

ÇEŞTOB Başkanı Demir, "Kazılar çok ağır gidiyor. Erythrai’deki tiyatro, bundan 30 yıl önce nasılsa o şekilde duruyor. Yine köyümüzün gelişimine baktığımızda, Alaçatı’da 400’ün üzerinde butik otel varken, bu kadar değerli olmasına rağmen Ildır’da 4-5 butik otel, bir o kadar da restoran var. Ildır’a çok fazla ziyaretçi geliyor. Fakat ziyaretçilerin oturup kahve içeceği, yemek yiyeceği yer çok kısıtlı. Sokakları daha güzel olabilir; ama yıkılan duvarları onarmak için Sit kurulundan izin alınması gerekiyor ve bu günlerce sürebiliyor" diye konuştu.

Demir, "12 İyon kentinden birisi olan Erythrai’da, bugünkü Ildır’da ciddi sıkıntılar var. Bu sorunları, Ildır Muhtarı Erdem Yavuz ile görüşmek için geldik. Ildır’da tarihin yanında tarım ve balıkçılık da var. Ege’de ne kadar güzellik varsa, burada fazlasıyla var. 40 yıldır Çeşme’deyim. Burada bir gelişim göremedim. Biz buraya Ildır’ın güzelliklerini öne çıkarmaya geldik; ama sorunlar çözülmeden güzellikler de öne çıkamıyor" şeklinde konuştu.

"Gelen misafirlerimiz, ’çok güzel bir köy, ama çok bakımsız’ diyor"

Mahalle Muhtarı Erdem Yavuz da, "Ildır, turizmin çok daha ileriye çıkabileceği bir yer iken maalesef; altyapı, tadilat sorunlarıyla, yıkılan duvarları bile yapamama sorunlarıyla boğuşuyor. Tarihte bir liman kenti olarak bilinen bir bölge burası. Şu anda ufak bir balıkçı barınağımız var. Balıkçılarımız, yetersiz gelen balıkçı barınağı nedeniyle kötü hava şartlarında büyük sıkıntı yaşıyor. Ildır, son yıllarda olta balıkçılığının çok geliştiği bir yer. Balık avı turizmi geliştiği için çok sayıda amatör balıkçı Ildır’a geliyor. Sadece İzmir’den değil, balık avı için İstanbul’dan bile gelenler var. Bu da ekonomik katkı sağlıyor; ama balık avı tekneleri, barınağın yetersizliği nedeniyle savunmasız bir şekilde demirlemiş durumda. Ayrıca iskele yapılamadığı için bindir, indir yeri yok. Vatandaş, kendi çabalarıyla ahşap iskele yapmaya kalktığı zaman ağır ceza mahkemesinde yargılanıyor. Burada tamamen bir çözümsüzlük var. Ildır’da kimse sıfırdan ev yapayım, tarlama bina dikeyim derdinde değil. Buradaki vatandaşın derdi, var olan yapının aslına uygun olarak restore edilmesi veya kontrollü bir şekilde tadilatını yapabilmesi. Ildır içinde gezdiğiniz zaman yıkık dökük, harabe halinde birçok bina göreceksiniz. Gelen misafirlerimiz, ’çok güzel bir köy, ama çok bakımsız’ diyor. Biz de neden bakımsız olduğunu, dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz" diye anlattı.

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