Çeşmeli yazarlar okurlarıyla buluştu

Ilıca Kültür ve Sanat Derneği, Çeşmeli yazarları okurlarıyla buluşturan bir etkinlik düzenledi.

Ilıca Kültür ve Sanat Derneği, Çeşmeli yazarları okurlarıyla buluşturdu. Etkinlikte, Çeşmeli yazarlardan; Ahmet Akgül, Ali Ellikçi, yaşamını yitiren Cavit Kürnek adına yeğeni Arda Gönül, Aydın Korkmaz, Barry Richman, Bahri Baykal, Engin Önen, Ece beşer, Goncagül Kurtulmuş, Mehmet Culum, Nevcivan Bahar Attila, Ömer Önal, Reşat Akbaykal, Rezzan Gülseren, Ruhi Çilek, Tahsin Özgül, Yaşar Aksoy, İzlem Demirel, okurlarıyla buluşarak kitaplarını imzaladı.

Yazarlar etkinlikte konuşmalarda yaptı. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da, etkinliğe eşi Nuriş Oran ve oğlu Nazım Çetin Oran ile birlikte katıldı.

Dernek çalışmaları ve düzenledikleri edebiyat etkinlikleri hakkında bilgi veren Ilıca Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Gülnaz Ertan, "Edebiyat Günleri etkinlikleri çerçevesinde ilk olarak şiir dinletileri etkinliğini gerçekleştirdik. Ünlü şairlerimizden, amatör şairlerimizden ve Çeşmeli şairlerimizden şiirler okundu. Amatör ruhla yazılmış şiirlerde, usta şairlerin şiirleri de vardı. Hemen ardından Çeşmeli yazarlarla bir buluşma gerçekleştirmek istedik. Çeşmeli yazarlar çok fazla. Biz sadece küçük bir bölümünü bir araya getirdik. Aralarında ilk kitaplarını yayınlayan genç yazarlarımız da var" dedi.