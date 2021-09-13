Çeşmeli sporcu Bozcaada’da 2. oldu

Bozcaada’da gerçekleştirilen Run the Island Bozcaada koşusuna katılan Çeşme Belediyespor sporcusu Deniz Arıç, kendi yaş grubunda 2’nci olurken, genel klasmanda da 5’inci oldu.

10-11 Eylül tarihlerinde Bozcaada’da gerçekleştirilen Run the Island Bozcaada yarışlarına, Çeşme Belediyespor adına Deniz Arıç katılırken eşi Nilgün Aslı Arıç da bireysel olarak katıldı.

Yarışlara, 35-39 yaş kategorisinde katılan Çeşme Belediyespor sporcusu Deniz Arıç, katıldığı kategoride 2’nci olurken, genel klasmanda da 5’inci olmayı başardı. Yarışlara bireysel olarak katılan Nilgün Aslı Arıç da 35-39 yaş kategorisinde 4’üncü, genel klasmanda ise 10’uncu oldu.

Yarışlardaki başarısını sosyal medya sayfasında yaptığı paylaşımla duyuran Deniz Arıç, "Bozcaada’da koşulan Run The İsland Bozcaada yarışının 10 km’lik parkurunu yaş grubunda 2. ,genel klasmanda 5. olarak tamamladım. Bu zorlu yarışta güzel Çeşme’mi temsil ettiğim ve ismini taşıdığım için ayrıca gururlu ve mutluyum. Bana verdikleri tüm desteklerinden dolayı Çeşme Belediye Spor Kulübü Derneği’ne, aileme ve sevdiklerime sonsuz teşekkürler. Bu ikinciliğim canım kızlarım Nehir ve Niloş’uma gelsin" diye yazdı.