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Çeşmeli öğretmenin karikatürü dünyanın ilk 50’sinde
Çeşme Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Hilal Özcan’ın, Öğretmenler Günü nedeniyle çizdiği karikatür, Amerika’da 17 bin 912 karikatür arasından ilk 50’ye girerek sergilenmeye değer bulundu.
İZMİR 11.12.2021, 15:29
Çeşme Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Hilal Özcan’ın, Öğretmenler Günü nedeniyle çizdiği karikatür, Amerika’da 17 bin 912 karikatür arasından ilk 50’ye girerek sergilenmeye değer bulundu.
ABD’de de çeşitliliği teşvik etmek için sanatın gücünü kullanan bir organizasyon olan Embracing Our Differences, 17 bin 912 eser arasından Hilal Özcan’ın Öğretmenler Günü çalışmasını ilk 50’ye alarak tüm yıl boyunca sergileyecek. Uluslararası jürinin belirlediği eserler, dünyanın 123 ülkesinden, her yaştan sanatçının çalışmaları arasından seçildi. Sarasota’nın Bayfront Park’ında, açık alanda ve billboardlarda sergilenecek eserlerin arasında Hilal Özcan’ın karikatürü de yer alarak Türkiye’yi temsil edecek.