Çeşmeli kadınlar örgü günlerinde buluşuyor

Ilıca Kültür Sanat Derneği, her çarşamba günü Çeşmeli kadınları örgü günlerinde buluşturmaya başladı.

Ilıca Kültür Sanat Derneği, kadınları sosyalleştirmek, ürettikleri örgülerle aile bütçelerine katkı oluşturmalarını sağlamak amacıyla örgü günleri etkinliğini başlattı.

Ilıca Kültür Sanat Derneği Başkanı Gülnaz Ertan, her çarşamba günü etkinliğin planlandığını ifade ederek, "Amacımız; kadınları evden çıkarıp bir araya getirmek, toplumsal sorunları da konuşma olanağı bularak, kaynaşmak. Örgü örüyoruz, sohbet ediyoruz, sorunlarımızı konuşuyoruz" dedi.

"Üretilen örgülerle bazı yardımlarda bulunabileceğimiz gibi, satarak aile bütçelerine de katkıda bulunulabilecek" diyen Ertan, "Belediye Başkanımız Ekrem Oran’dan stant açmak için yardım da talep etmeyi düşünüyoruz. Yılbaşına doğru stant açmayı planlıyoruz. Örgü günlerinde birlik ve beraberliğimizin pekişeceğine inanıyoruz. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ile ilgili önümüzdeki hafta çarşamba günü kendi aramızda bir etkinlik de planlıyoruz" diye açıkladı.