Çeşmeli çocuk kitapları yazarı, depremzede çocuklara kitaplarını imzaladı

Çeşme’de yaşayan çocuk kitapları yazarı Ali Ellikçi, Çeşme’ye konuk olan depremzede çocukları ziyaret ederek, imzaladığı kitaplarını hediye etti.

Çeşme Belediyesi ve Çeşme Turistik Otelciler iş birliği ile Çeşme’deki otellerde konuk edilen depremzede ailelerin çocukları ile Çeşme Belediyesinde görevli Psikolog Cansu Orbay Kırçakçı eşliğinde buluşan çocuk kitapları yazarı Ali Ellikçi, depremzede çocuklar ile buluşarak, imzaladığı kitaplarını hediye etti.

Yazar Ellikçi, depremzede çocuklarla buluştuğunda onların yaşadığı deprem acısını kendi yüreğinde hissettiğini belirterek, "Depremzede çocukların okullarından ve kitaplardan ayrı kalmalarını içime sindiremedim. Bu nedenle onlara kendi kitaplarımdan hediye etmek istedim. Çocuklarla bir araya gelmeyi ve onlarla söyleşmeyi çok seviyorum. Çocuklara okuma sevgisini aşılamak güzel bir duygu. Depremzede çocukları da ziyaret ederek, onlara bir nebze de olsa yardımcı olmak ve kendi yazdığım kitaplarımı hediye etmek istedim. Deprem acısı unutulmaz da, kitap okuyarak birazcık da olsa acılarını hafifletmelerini istedim" dedi.