Çeşmeli 515 öğrenciden Atatürk imzalı koreografi

Çeşme’deki Sıdıka-Kelami Ertan Ortaokulu’nda 515 öğrenci, 10 Kasım nedeniyle okul bahçesinde Atatürk imzalı koreografi gerçekleştirdi.

Sıdıka-Kelami Ertan Ortaokulu, ulusal bağımsızlık mücadelesinin önderi, Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün sonsuzluğa uğurlanışının 83’üncü yıldönümü nedeniyle özel bir program hazırladı. Atatürk’ün sevdiği şarkılardan oratoryoya, şiirlerden seslendirmelere kadar dolu dolu bir anma programı hazırlanan Sıdıka-Kelami Ertan Ortaokulu’nda, etkinliği son bölümünde 515 öğrencinin Atatürk’ün imzasını oluşturduğu koreografi, Foto Çeşme tarafından drone ile havadan görüntülendi.

Başarılı anma etkinliğine, Okul Müdürü Hikmet Aykut, Müdür Yardımcısı Bahar Bilgin ile okulun öğretmenleri Şevket Kaya, Mine Sağlam, İmam Serin, Hilal Özcan, Buket Güzelli, Rıdvan Akın, Yıldız Önyer ve Fatoş Karabulut emek verdi.