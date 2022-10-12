Çeşme’deki Türk Sanat Müziği Korosu yeni sesler arıyor

Çeşme Kültür ve Sanat Derneği Türk Sanat Müziği Korosu ile Çeşme Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, yeni dönemin çalışmalarına başlarken, koroda yer almak isteyen yeni seslere çağrıda bulunuldu.

28’inci yılına giren, Çeşme’nin en uzun soluklu korosu, her yıl verdiği iki konserle müzikseverlerle buluşmaya yeni dönemde de devam edecek. Çeşme Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Arda Gönül, Türk sanat müziğine meraklı müzikseverlere çağrıda bulunarak, korist yada solist olarak aralarında olmaya davet etti.

Dernek Başkanı Arda Gönül,

"Çeşme Kültür ve Sanat Derneği TSM Korosu / Çeşme Belediyesi TSM Korosu çalışmaları 11 Ekim 2022 Salı günü saat 19.00’da hocamız M. Yalçın Öztüfekçi yönetiminde başladı, 28. yılına girecek olan bu müzik topluluğunda yer almak isteyen müziksever dostları aramızda görmek bizleri mutlu edecektir. Çalışma yerimiz Çeşme Belediyesi Amfi Düğün Salonu" dedi.