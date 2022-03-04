Çeşme’deki okullarda deprem tatbikatı yapıldı

İzmir’in Çeşme ilçesindeki okullarda, Türkiye’deki tüm okullarla olduğu gibi eş zamanlı deprem tatbikatı yapıldı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Çeşme ilçesindeki okullarda da, eş zamanlı deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat sırasında öğrencilere deprem anında nasıl davranılması gerektiği anlatıldı. Tatbikata; Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker de katıldı.

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, "Tüm Türkiye’de depreme hazırlık tatbikatları yapıldı, biz de aynı saatte tüm okullarımızda tatbikatlar yaptık ve çocuklarımızın bilinçlenmesine katkı sağlamak istedik. Çocuklarımız deprem anında ve sonrasında neler yapacaklarını uygulayarak öğrendiler" dedi.