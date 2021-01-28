Çeşme’de yanan alanlara sakız fidanları dikiliyor

Çeşme’nin Ildır Mahallesinde, ağustos ayında çıkan yangında yanan ve ardından Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince rehabilite edilen alanlarda sakız ağacı fidanları toprakla buluşmaya başladı.

Çeşme Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortaklarından üretici Tekin Akalp’in ürettiği sakız fidanları, Ildır’da geçen yıl yaz aylarında çıkan yangında yanan alanlara dikilmek üzere Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Çeşme Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yeşim Yüksel, Çeşme için milli servet olan sakız ağaçlarının sayısının artırılması için kooperatif olarak sakız fidanı projeleri geliştirdiklerini söyledi. Sakız ağacı ile ilgili 20 yıldır çalışma yapan kooperatif ortağı Tekin Akalp’in sakız fidanları yetiştirdiğini belirten Başkan Yüksel, "Üretici ortağımız Tekin Akalp, sakız ağacına gönül vermiş bir üretici olarak Ildır’da yazın yanan alana dikilmek üzere çok sayıda sakız fidanı üretip Orman Bölge Müdürlüğünün ’Sakız ana vatanına geri dönüyor’ projesine katkı sağlamak için teslim etti. Teslim edilen sakız fidanları, ekipler tarafından dikilmeye başladı. Kooperatif olarak sakız fidanları üretimine devam edeceğiz. Sakız fidanı satışı ve Çeşme odaklı sakız bahçeleri kurulmasını hedefliyoruz. Bu konuda Çeşme halkından yoğun talep alıyoruz" diye konuştu.