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Çeşme’de Türk halk müziği korosu oluşturuluyor

Şefliğini ve eğitmenliğini Müzik Öğretmeni Ahmet Güneş’in yapacağı Türk halk müziği korosu, Çeşme Halk Eğitim Merkezinde çalışmalarına başlamaya hazırlanırken, vatandaşların kursa ve koroya katılımlarını sağlamak amacıyla çağrı yapıldı.

İZMİR 20.10.2021, 14:03
Çeşme’de Türk halk müziği korosu oluşturuluyor

Şefliğini ve eğitmenliğini Müzik Öğretmeni Ahmet Güneş’in yapacağı Türk halk müziği korosu, Çeşme Halk Eğitim Merkezinde çalışmalarına başlamaya hazırlanırken, vatandaşların kursa ve koroya katılımlarını sağlamak amacıyla çağrı yapıldı.

Çeşme Halk Eğitim Merkezinde açılan kurslara Türk halk müziği kursu da eklendi. Müzik Öğretmeni Ahmet Güneş tarafından verilecek kurs bünyesinde, Türk halk müziği Korosu da oluşturulacak. Müzik Öğretmeni Güneş, 7’den 70’e herkesi kursa ve koroya katılmaya davet ederken, kursun her hafta; pazartesi ve çarşamba günleri saat 18.00’de Çeşme Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirileceğini açıkladı. Güneş, kursa katılmak isteyenlerin Çeşme Halk Eğitim Merkezi’nde kayıtlarını yaptırabileceklerini sözlerine ekledi.

Güneş, "Koromuzun kurulma amacı; her meslek ve her yaş grubunu, ortak dilimiz olan türkülerimizde buluşturmak ve unutulmaya yüz tutmuş türkülerimizi, geleneğe bağlı kalarak aktarmaktır. Yeni yetişen nesillerimize öz türkülerimizi aşılayarak, daha bilinçli, gelenek ve göreneklerine bağlı bireyleri topluma kazandırmak en büyük hedefimizdir" diye konuştu.

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