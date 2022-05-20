Çeşme’de tohumlar geleceğe taşınıyor

Çeşme Eğitiminde İzleme Geliştirme ve İnovasyon (ÇİZGİ) projesi çerçevesinde, Mehmet Akpınar Ortaokulu’nda tohumlar, 10 yıl sonra çıkarılmak üzere toprağa gömüldü.

Mehmet Akpınar Ortaokulu tarafından hazırlanan ve okul müdürü Ayşe Özsümer’in ev sahipliği yaptığı "Geleceğe Tohum Taşıyorum" etkinliğine, Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu Müdürü Hikmet Aykut, Şehit Şener Kolay Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mustafa Doğru, Çeşme Özel Eğitim ve Uygulama Okulu Müdürü Tijen Tekin de konuk olarak katıldı. "Geleceğe Tohum Taşıyorum" projesinin yürütücüsü Türkçe öğretmeni Nuray Karaman, "2020 yılında bu projeye başlarken, dünyanın ve ülkemizin en büyük sorunu olarak gördüğümüz kıtlık sorununa dikkat çekmek, bu soruna bireysel olarak da çözüm üretilebileceği bilincini aşılamak istedik. Bu amaçla, öncelikle bir web sitesi kurarak yaptığımız çalışmaları ve edindiğimiz bilgileri aktardık. Gerek yüz yüze gerekse pandemiden dolayı çevrimiçi toplantılar yaparak sürecimizi aksatmadan devam ettirdik. ’Tohum Saç Projesi’ne destek vererek her şekilde tohumun ekilebileceğini öğrendik. Alaçatı Ot ve Tohum Müzesini ziyaret ederek tohumların nasıl elde edildiğini, nasıl ve hangi koşullarda saklanması gerektiğini kavradık. İşte, bu bilgilerimizi ve tohumlarımızı geleceğe taşımak; gelecekte de var olmak amacıyla yerin altına bir yolculuğa çıkıyoruz” diye konuştu.

Etkinlikte, Mehmet Akpınar Ortaokulu Müzik Öğretmeni Hülya Aykut ve öğrenciler, yan flüt ve gitar eşliğinde şarkılarını sunarak etkinliğe renk kattı. Çeşitli tohumların, 10 yıl sonra çıkarılmak üzere toprağa gömülmesinin ardından konukların ve öğrencilerin katılımıyla piknik düzenlendi.