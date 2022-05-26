Çeşme’de "Temel Eğitimde 10 bin Okul Projesi” dahilinde yıl sonu sergisi açıldı

Ovacık Çağdaş Yaşam İlkokulu ve Ortaokulu’nun, "Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi" dahilinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çeşme Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü desteği ile hazırladığı yıl sonu sergisi törenle açıldı.

Millî Eğitim Bakanlığınca okullar arası başarı ve imkân farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen ve Çeşme’den Mehmet Akpınar Ortaokulu ile Ovacık Çağdaş Yaşam İlkokulu ve Ortaokulu’nun da proje dahilinde olduğu "Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi" çerçevesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çeşme Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü desteği ile hazırladığı yıl sonu sergisi törenle açıldı. Okul bahçesinde gerçekleştirilen açılış törenine, Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, Çeşme Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Rıza Doğruyol, okul müdürleri ve Ovacık Mahallesi Muhtarı Mehmet Koç katıldı.

"Çocuklarımızın beceri ve yetenekleri, engin denizlerin diplerindeki inci taneleri gibidir"

Serginin açılış töreninde bir konuşma yapan Ovacık Çağdaş Yaşam İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Füsun Kardelen, "Güzel sanatlarda muvaffak olmak, bütün inkılaplarda başarıya ulaşmak demektir. Güzel sanatlarda muvaffak olamayan milletler, ne yazık ki medeniyet alanında yüksek insanlık sıfatı ile yer almaktan ilelebet mahrum kalacaktır. Bugünün küçüğü, yarının büyüğü olan çocuklarımızın beceri ve yetenekleri, engin denizlerin diplerindeki inci taneleri gibidir. Onları çıkarmazsak çakıl tanelerinden farkları kalmaz. İnci tanelerimizi yetiştiren Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzün usta öğreticisi Gülbanu Fırat öğretmenimize, okulumuz adına teşekkür ediyorum. İyi ki okulumuzu güzelleştirmede katkıda bulundunuz. Sayenizde öğrencilerimizin içindeki inci taneleri daha da değer kazanacaktır” diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından anasınıfı öğrencileri bir gösteri sundular. Aşuk Maşuk gösterisi, halk oyunları gösterisi ve ortaokul öğrencilerinin gösterisinin ardından sergi açılışı gerçekleştirildi.

"Ovacık’ta 8 derslikli yeni okulun inşaatı bu sene başlayacak"

Serginin açılış kurdelesini kesmeden önce kısa bir açıklama yapan Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, "Güzel bir günde okulumuza da güzel bir sürprizde bulunalım; İnşallah okulun üst tarafındaki araziye 8 derslikli yeni okulumuzun inşaatı bu sene başlayacak" müjdesini verdi.

Açılışın ardından yılsonu sergisini gezen Kaymakam Çakıcı, sergideki eserler hakkında bilgi aldı. Çeşme Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Gülbanu Fırat’ın okulun dış duvarlarında yaptığı duvar resimlerini de inceleyen Kaymakam Çakıcı, başarısından dolayı Usta Öğretici Gülbanu Fırat’ı kutladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Çöker, 10 bin okul projesi hakkında bilgi verdi

Çeşme’den Mehmet Akpınar Ortaokulu ile Ovacık Çağdaş Yaşam İlkokulu ve Ortaokulu’nun da proje dahilinde olduğu "Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi" hakkında bir bilgilendirme yapan Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, "Ovacık Çağdaş Yaşam Okulu, 10 Bin Okul iyileştirme projesi içerisindedir. İyileştirme derken, sadece fiziksel iyileştirmeden bahsetmiyoruz. Özellikle fırsat eşitliğini de gözeterek, bina iyileştirmesinin yanı sıra, atölyeler, malzeme, donanım anlamında da iyileştirilecek. Okul Müdürleri, öğretmenler, kendilerini geliştirmeleri için çeşitli eğitim çalışmaları içinde olacaklar. Proje çerçevesinde yer alan Çeşme’deki iki okulumuzda da iyileştirme yönünde çalışmalar başladı. Ovacık’taki okulumuzda derslik sıkıntımız vardı. 8 derslikli yeni bir okulun inşaatı bu sene başlayacak. Laboratuvarlar, atölyeler, anasınıfı ile eğitim ihtiyacını karşılayan bir okul olacak. Bölge nüfus olarak hızla gelişmektedir. Biz de eğitim yönünden ihtiyacın karşılanması için çalışmalarımızı yapıyoruz" diye konuştu.