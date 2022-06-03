Çeşme’de, şehit polis Ali Uçar adına Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi açıldı

Çeşme Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulunda, Diyarbakır Dicle’de göreve giderken zırhlı aracın devrilmesi sonucunda şehit olan Özel Harekat Polisi Ali Uçar anısına Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi açıldı. Açılışa, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de katıldı.

Çeşme Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulunda, ilçede görev yapan ve 2019 yılında Diyarbakır’da şehit düşen Özel Harekat Polisi Ali Uçar’ın anısını yaşatmak için Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi yapıldı. Yapımı tamamlanan Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesinin açılışı; İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Özel, İlçe Milli Eğitim Eğitim Müdürü Şahan Çöker, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Görceğiz ve Okul Müdürü Hikmet Aykut tarafından gerçekleştirildi.

"Atölyemizin, öğrencilerimize ve okulumuza faydalı olacağına inanıyorum"

Okul Müdürü Hikmet Aykut, atölyenin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Aykut, "Atölyemizin, öğrencilerimize ve okulumuza faydalı olacağına inanıyorum. Atölyemizin kuruluşunda, şehit polisimizin Çeşme’deki silah arkadaşları, bize bir öneri ile geldiler. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Şahan Çöker’in bizlere talimatıyla bu projeyi gerçekleştirmeye başladık. Sonrasında okulumuz Sosyal Bilgiler Öğretmeni Buket Güzelli ve eşi Hasan Güzelli bizlere önayak oldular ve sponsor buldular. Buket Güzelli öğretmenimizin ablası Arzu Özen, atölyemizin tüm masraflarını karşılayarak, bütün imkanları sağladı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, hayırsever Arzu Özen’e iletilmek üzere kardeşi Buket Güzelli ve eşi Hasan Güzelli’ye plaket takdim etti. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, akıl ve zeka oyunları hakkında öğrencilerden bilgi alırken, Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı da öğrencilerle satranç oynadı.