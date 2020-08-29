Çeşme’de muhtar-kuaför iş birliği ile ücretsiz kuaförlük hizmeti
İZMİR'İN ÇEŞME İLÇESİNDEKİ FAHRETTİNPAŞA MAHALLESİ MUHTARI RASİM ÖZGÜL, KUAFÖR SERKAN BAŞOĞLU İLE İŞ BİRLİĞİ YAPARAK, MAHALLESİNDE YAŞAYAN; YAŞLI, KRONİK HASTA VE BAKIMA MUHTAÇ VATANDAŞLARA EVLERİNDE ÜCRETSİZ KUAFÖRLÜK HİZMETİ SAĞLADI.
İzmir’in Çeşme ilçesindeki Fahrettinpaşa Mahallesi Muhtarı Rasim Özgül, Kuaför Serkan Başoğlu ile iş birliği yaparak, mahallesinde yaşayan; yaşlı, kronik hasta ve bakıma muhtaç vatandaşlara evlerinde ücretsiz kuaförlük hizmeti sağladı.
Çeşme’de, pandemi sürecinde Vefa Destek Grubu içerisinde yer alarak mahallesindeki; yaşlı, kronik hasta ve bakıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olan Fahrettinpaşa Mahallesi Muhtarı Rasim Özgül, normalleşme sürecinde de desteklerini sürdürüyor. Kuaför Serkan Başoğlu ile iş birliği yapan Muhtar Özgül, mahallesinde yaşayan; yaşlı, kronik hasta ve bakıma muhtaç vatandaşlara evlerinde ücretsiz kuaförlük hizmeti verilmesini sağladı.
Mahalle Muhtarı Özgül, "Mahallemizde yaşayan yaşlı, kronik hasta ve bakıma muhtaç vatandaşlarımız 0542 826 59 80 numaralı telefondan beni arayarak evlerinde korona virüsü tedbirlerine tam uyularak, ücretsiz kuaförlük hizmetinden yararlanmak istediklerini iletebilirler" diye konuştu.
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