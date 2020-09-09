Çeşme’de, Karabuğday’ın bilgilendirme toplantısı yapıldı

Çeşme Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, Çeşmeli üretici için alternatif ve ara ürün olabilecek Greçka (Karabuğday) ile ilgili tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenleyerek, Ovacık’ta bir tarlada da ekim yaptı.

Çeşme Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, en verimsiz toprakta bile 3-3,5 ayda ürün veren; ancak Türkiye’de yeterli üretimi yapılmayan, dünyanın birçok ülkesinde ise üretimi yapılan Greçka’nın (Karabuğday) Çeşme’de de üretiminin yapılması için harekete geçti.

Konya’da Greçka ile ilgili önemli çalışmalar yapan Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsünden Müdür Yardımcısı İlker Topal ile Dr. Ahmet Güneş’i Çeşme’ye davet eden Çeşme Tarım ve Orman Müdürü Yüksek Ziraat Mühendisi Ahmet Keçeci, Çeşmeli üretici bilgilendirmek amacı ile bir toplantı düzenledi.

Bilgilendirme toplantısına; Çeşme Ziraat Odası Başkanı Süleyman Özer, Ovacık Mahallesi Muhtarı Mehmet Koç, Fahrettinpaşa Mahallesi Muhtarı Rasim Özgül, Karaköy Muhtarı Mustafa Lokmacı ve üreticiler katıldı.

"Amacımız Greçkayı Çeşme’de yaygınlaştırmak"

Bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, pandemi nedeniyle geniş katılımlı bir toplantı düzenleyemediklerini belirten Çeşme Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ahmet Keçeci, "Amacımız; Greçkayı Çeşme’de yaygınlaştırmak. Çeşme’de, Greçka ile ilgili çalışmalarımız iki sene önce başladı. İki senedir Çeşme’de deneme üretimleri yapıldı. Çeşme, tıbbi ve aromatik bitkiler yönünden çok değerli bir lokasyon. Bu tür bitkiler, insan sağlığına direkt etki eden bitkiler. Özellikle sakız ağacı ile ilgili Çeşme’de ciddi çalışmalar yürütülüyor. ’Çeşme Damla Sakızı’ diye coğrafi işaret başvurusunda da bulunduk. Damla sakızının önemli tıbbi değeri var. Bütün bunların yanında Greçka da önemli bir yere sahip. Sanayi atığı olmayan, havayı kirletecek herhangi bir etki olmayan böyle bir bölgenin tıbbi bitkiler yönünden zengin olması gerekiyor" diye konuştu.

"Hasadın ardından ikinci ürün olarak ekilebiliyor"

Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü görevlisi Dr. Ahmet Güneş, Greçka ile ilgili açıklamalarda bulundu. Greçka’nın insan beslenmesinde, özellikle glutensiz olması nedeniyle Çölyak hastaları için önemine dikkat çeken Güneş, ayrıca hayvan beslemede, arılar için bal özü bitkisi olarak, toprakta verimi artırmak için yeşil gübre olarak ve tıbbi aromatik bitki olarak kullanılabildiğini anlattı. Tarladaki herhangi bir ürünün hasat edilmesinin ardından Greçka’nın 2. ürün olarak dikilebileceğini söyleyen Güneş, 3-3,5 ay gibi kısa bir sürede ürün vermesi ve hasat edilebilmesi yönünden de ekonomik yönden değerine dikkat çekti.

90 günlük ömrünün 45 gününde çiçek açtığı için arıcılar için de çok değerli

Greçka’nın birçok ülkede bal üretiminde nektar kaynağı olarak kullanıldığını da vurgulayan Güneş, doğada çiçeğin olmadığı dönemde çiçeklendiği ve 90 günlük ömrünün 45 gününde çiçek açması, çiçeğinin ballı olması nedeniyle arıcılık açısından önemli bir bitki olduğuna dikkat çekti. Çiçeğinin kokulu olması nedeniyle arıların nektar toplaması için cazip olduğunu belirten Güneş, üretilen balın koyu renkli olduğunu ve güçlü bir tat içerdiğini söyledi. Güneş, dünya genelinde yapılan uygulamaları incelendiğinde, araştırmalara göre 4 dekar Greçka ekili alanda yapılan arıcılıktan 60-70 kilogram bal hasadı yapılabildiğini sözlerine ekledi.

Bilgilendirme toplantısının ardından ise Ovacık Mahallesi’ndeki bir tarlada Greçka ekimi gerçekleştirildi.