Çeşme’de huzur operasyonunda 1 kişi tutuklandı

İzmir’in Çeşme ilçesinde tatilcilerin güven içinde tatil yapabilmeleri için polis tarafından yapılan huzur operasyonunda silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.

Turizm cenneti Çeşme bayram tatilinin ardından da sezon yoğunluğu yaşamaya devam ederken, günübirlik turizmin arttığı hafta sonlarında tatilcilerin huzur ve güven içinde tatil yapmaları için güvenlik tedbirleri artırılıyor. Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta sonunda da yol uygulamaları, şok uygulamalar ve umuma açık eğlence mekanlarında yaptıkları denetimlerle huzur ve güveni sağladılar. Polis ekipleri tarafından 23-24 Temmuz tarihlerinde yapılan uygulama ve denetimlerde 3 tabanca, 1 pompalı tüfek, esrar, 2 cep telefonu, 8 bin 865 lira nakit para, kokain, metamfetamin, sentetik ecza gibi çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis ekiplerince 6 kişi hakkında adli işlem yapılırken, 1 kişi hakkında mahkemece tutuklama kararı verildi.