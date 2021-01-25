Çeşme’de, hemodiyaliz ünitesi çalışanlarına başarı belgesi

Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesinin hemodiyaliz ünitesinde hasta memnuniyeti yüzde 98,42 oldu. Hemodiyaliz Ünitesi’nin başarılı sağlık çalışanları, Başarı Belgesi ile onurlandırıldı.

Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesinin en önemli birimlerinden birisi olan hemodiyaliz ünitesinin "Hasta Memnuniyet Anketi" yüzde 98,42 oldu. Hastane Başhekimi Op. Dr. Orhan Güngör, hemodiyaliz ünitesini ziyaret ederek, vefakar ve özverili sağlık çalışanlarına, gurur verici başarılarından dolayı Başarı Belgesi verdi.

Pandeminin getirdiği zorluklara karşın, 2020 yılı içinde hemodiyaliz ünitesinde 737 hastaya 8 bin 528 seans ile şifa verildi. Hemodiyaliz ünitesinde nefroloji uzmanı ile birlikte 3 hekim, 4 hemşire, 2 tekniker ve 2 personel ile sağlık hizmeti veriliyor. Hemodiyaliz ünitesi, yaz sezonunda gece 23.00’e kadar hastalara kapılarını açık tutuyor.