Çeşme’de, depremde hayatını kaybeden 21 çocuk anısına 21 çiçek dikildi

30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’de meydana gelen depremde, hayatını kaybeden 21 çocuk anısına, Çeşme’deki Ildır İlkokulu bahçesine 21 çiçek dikildi.

30 Ekim 2020 tarihindeki büyük İzmir depreminde, 21’i çocuk, 117 kişi hayatını kaybetmişti. Yaşamını yitirin kişiler, depremin 2. yılında düzenlenen törenlerle anıldı.

Çeşme’deki Ildır İlkokulu’nun bahçesine ise yaşamını yitiren 21 çocuk anısına 21 çiçek dikildi. Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, Ildır Muhtarı Erdem Yavuz, öğrencilerle birlikte çiçekleri toprakla buluşturarak ilk can suyunu verdi.

Kaymakam Maraşlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Çöker ve mahalle muhtarı Yavuz, 2013 yılında kapatılan ve taşımalı eğitime geçilen, bu eğitim öğretim yılında yeniden açılan Ildır İlkokulu’nda incelemelerde de bulundu.

Gerçekleştirilen etkinlik ile ilgili bir açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, "İzmir depreminin ikinci yıl dönümü. Depremde 21’i çocuk,117 insanımız hayatını kaybetti. Anıları kalbimizde yaşıyor. Hayatını kaybedenler arasında öğrencilerimiz de vardı. Hem onları anmak, hem de bir deprem bölgesinde depreme karşı farkındalık oluşturmak için Çeşme Kaymakamımız Mehmet Maraşlı’nın katılımıyla, öğrencilerimizle beraber, Ildır İlkokulu’nun bahçesine depremde yitirdiğimiz 21 çocuk anısına 21 çiçek diktik. Toplum olarak, deprem bölgesinde yaşadığımızın farkında olmalı, binaların depreme dayanıklı olmasına dikkat etmeliyiz" diye belirtti.