Çeşme’de bir ayda 177 sokak hayvanı tedavi edildi

Çeşme Belediyesi Veteriner İsmail Ekmekçioğlu Sokak Hayvanları Kliniği, 2021 yılı ocak ayında 177 sokak hayvanını tedavi etti.

Çeşme Belediyesi Veteriner İsmail Ekmekçioğlu Sokak Hayvanları Kliniğinde, 2021 yılı ocak ayı içerisinde 177 sokak hayvanının tedavisi gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada, trafik kazasında yaralanan 5 kedi ve 10 sokak köpeği, hastalanan 77 kedi ve 29 köpeğinin tedavi edildiği belirtildi. Yine 31 kedi ve 25 köpeğinde kısırlaştırıldığı ifade edildi.