Çeşme’de Aya Haralambos anısına ayin

İzmir’in Çeşme ilçesinde 2012 yılında yapılan restorasyonunun ardından kültürel amaçlarla kullanılan tarihi Aya Haralambos Kilisesinde, Aya Haralambos anısına ayin düzenlendi.

94 yıl aradan sonra ilk kez 10 Şubat 2016’da Fener Rum Patriği Bartholomeos tarafından Aya Haralambos Kilisesinde gerçekleştirilen ayin, her yıl 10 Şubat tarihinde olduğu gibi bu yıl da gerçekleştirildi. Özel izinle gerçekleştirilen ve pandemi önlemleri nedeniyle az sayıda Ortodoks’un katıldığı ayini, İzmir Metropoliti Bartholomeos yönetirken Panaretos, Varnavas, Ieronimos adlı papazlar da kendisine eşlik etti.

Ayin nedeniyle Çeşme Çarşısında ve tarihi kilisesinin etrafında sıkı güvenlik önlemleri alındı. Ayini, çarşıdan geçen vatandaşlar da tarihi kiliseye girerek merakla izledi.