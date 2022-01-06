Çeşme’de anaokulu öğrencileri trafik eğitimi aldı

İzmir’in Çeşme ilçesinde anaokulu öğrencileri, Çeşme Belediyesi Trafik Eğitim Parkı’nda uygulamalı trafik eğitimi aldı.

Mehmet Akpınar Anaokulu öğrencileri, Çeşme Belediyesi tarafından Dalyan yolu üzerinde oluşturulan Trafik Eğitim Parkı’nda, yayaların ve araçların dikkat etmesi gereken trafik kuralları ile ilgili uygulamalı trafik eğitimi aldı. Anaokulu öğrencileri, trafik ışıkları ve yaya geçitleri hakkında bilgilendirilirken, uygulamalı eğitim için özel olarak hazırlanan araçlara da binerek ilk kez araç kullanmanın heyecanını yaşadı. Anaokulu öğrencileri, ilk kez kullandıkları araçlar ile trafik levhaları, trafik ışıkları hakkında bilgiler edinirken, kurallara uymanın yaşamsal önemini de öğrendi.