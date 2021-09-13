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Çeşme’de alacak verecek kavgasında 1 kişi öldü

İzmir’in Çeşme ilçesinin Reisdere Mahallesi’nde, alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edilen kavgada Mehmet Kayaaltı bıçaklanarak hayatını kaybetti.

İZMİR 13.09.2021, 13:34
Çeşme’de alacak verecek kavgasında 1 kişi öldü

İzmir’in Çeşme ilçesinin Reisdere Mahallesi’nde, alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edilen kavgada Mehmet Kayaaltı bıçaklanarak hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde, aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen Mehmet Kayaaltı ile D.A. arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Mehmet Kayaaltı bıçakla kalbinden yaralanarak hayatını kaybetti. Kayaaltı’nı bıçakladığı iddia edilen D.A. ise olay yerinden kaçtı.


İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede, inşaat işleriyle uğraştığı öğrenilen Mehmet Kayaaltı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Kayaaltı’nın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.


Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, Kayaaltı’nı bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen D.A.’yı olay yerine yakın bir bölgede yakalayarak gözaltına aldı.

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