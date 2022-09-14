Çeşme’de Ahilik Haftası kutlanıyor

Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ÇESO) Başkanı Osman Köfüncü, Ahilik Haftası ile ilgili değerlendirmesinde, "Ahilik kardeşliktir. Ahilik felsefesini hayatımıza uygulayabildiğimizde dünyanın güzelleşeceğine inanıyoruz." dedi.

12-18 Eylül tarihleri arasında, bu yıl 35’incisi kutlanan Ahilik Haftası nedeniyle ÇESO Başkanı Osman Köfüncü açıklama yaptı. Köfüncü, "Çeşme’deki tüm esnaf ve sanatkarımızın, Türkiye’deki esnaf ve sanatkarlarımızın Ahilik Haftası’nı kutluyorum. ’Harama bakma, haram yeme, haram içme, doğru sabırlı dayanıklı ol, yalan söyleme, büyüklerinden önce söze başlama, kimseyi kandırma, kanaatkar ol, dünya malına tamah etme, yanlış ölçme, eksik tartma, kuvvetli ve üstün durumda iken affetmesini, hiddetli iken yumuşak davranmasını bil ve kendini muhtaç iken bile başkalarına verecek kadar cömert ol’ şeklindeki Ahilik nasihatlarını tüm esnaf ve sanatkarlarımızın uymasını diliyorum. Bu vesile ile herkese hayırlı ve bereketli işler, savaşın olmadığı, barış dolu günler diliyorum" dedi.

ÇESO Başkanı Köfüncü, "Ahilik kardeşliktir. Ahilik felsefesini hayatımıza uygulayabildiğimizde dünyanın güzelleşeceğine inanıyoruz. Bizler de esnaf teşkilatı olarak her zaman güler yüzlü, dürüst, ahlaklı,eline, beline, diline sahip çıkan esnaflar olmasını diliyoruz. Çeşme esnafımın böyle olduğuna da inanıyorum. Daha nice Ahilik Haftası görmemizi diliyorum" diye konuştu.