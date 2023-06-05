Çeşme’de 82 düzensiz göçmen yakalandı
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, iki ayrı lastik botla yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan, toplam 82 düzensiz göçmeni Çeşme açıklarında yakaladı.
İZMİR 05.06.2023, 13:03
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, iki ayrı lastik botla yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan, toplam 82 düzensiz göçmeni Çeşme açıklarında yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Çeşme açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik botla yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan göçmenleri fark etti. İki ayrı saatteki operasyonda toplam 82 göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, Alaçatı Limanına götürüldü. Düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edilecekleri öğrenildi.