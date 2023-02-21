Çeşme’de 464 depremzede öğrencinin okullara kaydı yapıldı

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından İzmir’in Çeşme ilçesine aileleriyle birlikte gelen 464 depremzede öğrenci, kentteki çeşitli okullara kaydını yaptırarak ders başı yaptı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran depremlerin ardından çok sayıda depremzede aile İzmir’e getirildi. Konuk edilen ailelerin çocukları da hemen aileleri vasıtasıyla şehir genelindeki okullara kayıtlarını yaptırdı. Öte yandan, Çeşme’de de aileleriyle otellerde konuk edilen 464 depremzede öğrenci, kentteki okullarda ders başı yaptı. Depremzede öğrencilerin büyük bir bölümünün okul çantası ve kırtasiye malzemelerine ihtiyacı olduğu belirtilirken, bu ihtiyacın yardımseverler tarafından giderildiği belirtildi.