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Çeşme’de 2 kişiyi yaralayan avukat tutuklandı

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINI İHLAL EDEREK, 2 KİŞİYİ AYAKLARINDAN VURAN D.A. TUTUKLANDI

Çeşme’de 2 kişiyi yaralayan avukat tutuklandı

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINI İHLAL EDEREK, 2 KİŞİYİ AYAKLARINDAN VURAN D.A. TUTUKLANDI

25 Mayıs 2020 Pazartesi 20:53
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Çeşme’de 2 kişiyi yaralayan avukat tutuklandı

Çeşme’de, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, aralarında husumet olduğu iddia edilen 2 kişiyi villalarında ayaklarından vurarak yaralayan avukat, tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre; avukat D.A., sokağa çıkma kısıtlaması olan Ramazan Bayramı’nın birinci günü, yakınındaki villada kalan ve aralarında husumet olduğu iddia edilen G.S. adlı şahsın villasına gitti. Gittiği villada, G.S. ile yeğeni E.S.’yi ayaklarından silahla yaralayan D.A. olay yerinden kaçtı.

Olay üzerine, Çeşme Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattılar. Ekiplerin ortak çalışması sonucunda, olayın şüphelisi D.A., kimlik kaydı yaptırmadan kaldığı otelde yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlı D.A.’nın kaçmasına ve saklanmasına yardımcı olduğu tespit edilen E.Ö. hakkında, suçluyu kayırma suçundan işlem yapılırken, kimlik kaydı yapmadan otelinde konaklatan S.K. hakkında da işlem yapıldı.

Zanlı D.A. hakkında da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmesinden dolayı para cezası kesilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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