Çeşme’de 16 plaj ve 2 marinaya Mavi Bayrak

Türkiye’de 2022 yılında Mavi Bayrak dalgalandıracak plaj ve marinalar belli olurken, bunların 18’i Çeşme’de yer alıyor.

Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, 2022 yılı Mavi Bayrak ödüllerini açıkladı. Bu yıl Türkiye’de 531 plaj, 24 marina, 5 bireysel yat ve 15 turizm teknesinde Mavi Bayrak dalgalanacak. İzmir’de ise toplam 66 plaj ve 4 marina Mavi Bayrak almaya hak kazanırken bunlardan 18’i Çeşme’de yer alıyor. Çeşme’de Mavi Bayraklı plajlar arasında Ilıca Halk Plajı ve Dalyan Kocakarı Halk Plajı da yer aldı.