banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
SpaceX, Kaliforniya’dan Alman keşif uydusunu fırlattı
SpaceX, Kaliforniya’dan Alman keşif uydusunu fırlattı
Davutoğlu aday olabileceği sinyalini verdi
Davutoğlu aday olabileceği sinyalini verdi
Mutfak tüpüne bir zam daha geldi!
Mutfak tüpüne bir zam daha geldi!
Golden Horn Rowing Cup, Haliç’e renk kattı
Golden Horn Rowing Cup, Haliç’e renk kattı

Çeşme’de 155 kök kenevir ele geçirildi

Çeşme Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ildır Mahallesi’nde 155 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Kenevirleri diktiği tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.

İZMİR 19.06.2022, 08:26
Çeşme’de 155 kök kenevir ele geçirildi

Çeşme Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ildır Mahallesi’nde 155 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Kenevirleri diktiği tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren ilçe jandarma ekipleri, boş bir araziye dikilmiş 155 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Kenevir bitkileri jandarma ekipleri tarafından sökülürken, konu ile ilgili araştırma yapan ekipler, kenevir bitkilerini S.Ş. adlı kişinin diktiğini tespit ettiler. S.Ş., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Yorumlar (0)
21°
az bulutlu