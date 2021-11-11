Çeşme’de 10 Kasım nedeniyle özel sergi

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle, İzmir’in Çeşme ilçesindeki tarihi Aya Haralambos Kilisesi’nde, gazeteci ve televizyon habercisi Korcan Karar’ın "Anıtkabir" adlı fotoğraf sergisi ile Salim Başyiğit’in "Atatürk Portreleri" adlı resim sergisi açıldı.

Gazeteci ve televizyon habercisi Korcan Karar’ın "Anıtkabir" adlı fotoğraf sergisi ile Salim Başyiğit’in "Atatürk Portreleri" adlı resim sergisi beğeni topladı. Tarihi Aya Haralambos Kilisesi’ndeki 10 Kasım özel sergilerini, Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı ve Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da ziyaret etti. Gazeteci ve televizyon habercisi Korcan Karar, Anıtkabir’de çektiği fotoğrafları, ressam Salim Başyiğit de yaptığı Atatürk portreleri hakkında Kaymakam Çakıcı ve Belediye Başkanı Oran’a bilgi verdi.

"Onun ölmediği, yüceldiği günde, ulu önderimizi anmış oluyorum"

Korcan Karar, Anıtkabir fotoğraf sergisi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Anıtkabir’i; Atatürk’e saygıyla, doğduğum, büyüdüğüm ilçeme fotoğraflarla taşıyarak, Çeşme halkıyla paylaştım. Böyle bir günde, böylesi bir sanat fotoğrafı etkinliğini yapmaktan dolayı çok mutluyum. Bu akşam yastığa başımı koyduğumda huzurla yatacağım; çünkü yüce Atatürk’ün bize açmış olduğu yolda; sanatla, sevgiyle, aşkla, aslında onun ölmediği, yüceldiği günde, ulu önderimizi anmış oluyorum" diye konuştu.

Ressam Salim Başyiğit de yaptığı açıklamada, "Böyle bir günde, böyle bir etkinlikte Çeşme’de olmaktan dolayı gurur duydum. Resimlerimde yaşadıklarımdan ve kişiliğimden süzerek oluşturduğum biçimler, içsellikle beslenir. Bu yüzden, hep biraz hüzünlüdür. Figüratif çalışmalarımda kendime özgü, iki boyutlu, geometrik bir doku oluşturuyorum. Bu doku, figürle izleyici arasında yarı saydam bir perde gibidir; ama aynı zamanda karanlık-aydınlık etkisini arttırarak, figürlerin ifadelerini vurguluyor" diyerek resimleri hakkında bilgi verdi.