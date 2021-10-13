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Çeşme türkülerle yeniden yankılanacak

Çeşme Güzel Sanatlar Kültür Derneği Türk Halk Müziği Korosu, pandemi nedeniyle ara verdiği çalışmalarına yeniden başlıyor.

İZMİR 13.10.2021, 11:30
Çeşme türkülerle yeniden yankılanacak

Çeşme Güzel Sanatlar Kültür Derneği Türk Halk Müziği Korosu, pandemi nedeniyle ara verdiği çalışmalarına yeniden başlıyor.

Pandemi önlemleri nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır çalışmalarına ve konserlerine ara veren Çeşme Güzel Sanatlar Kültür Derneği Türk Halk Müziği Korosunun, 21 Ekim Perşembe gününden itibaren yeniden çalışmaya başlayacağı açıklandı.

Çeşme Güzel Sanatlar Kültür Derneği Başkanı Osman Uysal, bir açıklama yaparak, “Pandemi sürecinde yaşadığımız fiziki ve manevi kapanmaların ardından artık virüsle daha etkin başa çıkabildiğimiz zamanlara şükür ki kavuştuk. Türkülerle duygulanmayı, türkülerle coşmayı o kadar çok özeldik ki. Eminim sizler de özlediniz. Çeşme Güzel Sanatlar Kültür Derneği olarak ayrı kaldığımız bu bir buçuk yılda hepimiz türküleri, siz türkü severlerle haldaş olmayı arzulamakta ve büyük bir motivasyonla artık Türk Halk müziği çalışmalarımıza başlayacağımızı duyurmaktan mutluluk duymaktayım" dedi.

Dernek Başkanı Uysal, şöyle devam etti:

"21 Ekim Perşembe günü Ilıca Terminal karşısı, Ilıca Migros arkasında bulunan dernek binamızda saat 19:30 itibariyle Çeşmeden türküler akmaya başlayacak."

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