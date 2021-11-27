Çeşme MHP’de Gökhan Çelik dönemi

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Çeşme İlçe Başkanlığı görevine, daha önce partinin ve Ülkü Ocakları’nın çeşitli kademelerinde görev alan Gökhan Çelik atandı.

Geçmiş dönemlerde MHP ve Ülkü Ocakları’nın çeşitli kademelerinde görev yapan gazeteci-yazar Gökhan Çelik, MHP Çeşme İlçe Başkanlığına atandı. 2018’de yapılan genel seçimlerde MHP’den İzmir 1.Bölge Milletvekili Adayı olarak gösterilen Çelik, "Çeşme’de milliyetçi ülkücü hareketin lider, teşkilat ve doktrine bağlı olarak temsil edilmesi ve Cumhur İttifakını güçlendirmek ve başarılı kılmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Kimseyle kavga etmek gibi bir düşüncelerinin olmadığını ifade eden Çelik, "Çeşme’de bir vesile ile küsmüş veya kırılmış yada küstürülmüş kim varsa kapısını çalacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde ’Ülkücüyüm’ diyen, ’Milliyetçiyim’ diyen, ’Atatürkçüyüm’ diyen Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ilkelerine gönülden bağlı herkesi kucaklayacağız. Bu saygı ile hareket eden herkesi başımız üstünde taşıyacağız. Milliyetçi ülkücü hareketin engin hoş görüsüyle Çeşme’yi kucaklayacağız" şeklinde konuştu.