Yeni atanan Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı görevine başladı. Maraşlı, ilk mesai gününde daire müdürleri ve çeşitli kurumların temsilcilerinin tebrik ziyaretlerini kabul etti.

Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı’nın görevine başlaması üzerine Malmüdürü Yaşar Şimşek, Meteoroloji Müdürü Ezher Zengin, Milli Emlak Müdürü Buğra Abaş, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükateş, İlçe Müftüsü Murat Yılmaz, Tarım ve Orman Müdürü Vekili Mine Altın, Nüfus Müdürü Murat Şen, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Emin Bostan, Çeşme Jandarma Komutanı Vekili Mehmet Özay, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fatma Salkım, Liman Başkanı Vekili Eray Aykanat ve İlçe Halk Kütüphanesi Sorumlusu Rahime Tekeli Kaymakam Maraşlı’yı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundular.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker de Kaymakam Maraşlı’yı makamında ziyaret ederek, 2022-2023 eğitim öğretim dönemi hazırlıkları hakkında bilgi verdi. Kaymakam Maraşlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Çöker ile birlikte 15 Eylül Mustafa Çapkan İlkokulu’nu da ziyaret ederek, öğrencilere başarılar diledi.

Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı kimdir?

1981 yılı Ordu doğumlu olup, aslen Konyalı. İlköğretim ve lise eğitimini çeşitli illerde tamamlamasının ardından, 1999 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünü kazandı. 2004 yılında açılan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Sınavını kazanarak, Konya 92. Dönem Kaymakam Adayı olarak mülki idare mesleğine başladı. Adaylık süresince çeşitli illerde mülkiye müfettişliği ve kaymakamlık refakatinde bulundu. Kastamonu ili Ağlı ve İhsangazi ilçelerinde kaymakam vekili olarak görev yaptı. Bir yıl süre ile Fransa’da yabancı dil eğitimi görerek, idari sistem üzerinde çalışmalarda bulundu.

Kaymakamlık kursunu başarı ile tamamlayarak 1 Nisan 2008 tarihinde Han Kaymakamı olarak atanan Mehmet Maraşlı, 30 Temmuz 2010 tarihinden itibaren Müşterek Kararname ile Arguvan Kaymakamlığına, 2012 yılında Kulp Kaymakamlığına, 2015 yılında Osmaniye İli Toprakkale Kaymakamlığına, 2016 yılında Ürgüp Kaymakamlığına atandı. 11 Ağustos 2022 tarih ve 2022/392 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Çeşme Kaymakamlığına atanan Mehmet Maraşlı, iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor. Kaymakam Maraşlı, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Arzu Güleryüz Maraşlı ile evli olup, Zeynep Refika ve Mehmet Akif isimlerinde evlatları bulunuyor.