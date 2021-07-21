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Çeşme Kaymakamı Çakıcı’dan korona uyarısı

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, vaka sayılarında bir miktar artış gözlemlendiğini belirterek maske ve mesafe ihlallerinin arttığını, yüzlerce ceza işlemi yapmak zorunda kaldıklarını açıkladı.

İZMİR 21.07.2021, 10:26
Çeşme Kaymakamı Çakıcı’dan korona uyarısı
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Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, vaka sayılarında bir miktar artış gözlemlendiğini belirterek maske ve mesafe ihlallerinin arttığını, yüzlerce ceza işlemi yapmak zorunda kaldıklarını açıkladı.

Kurban Bayramı sebebiyle ilan edilen 9 günlük tatili değerlendirmek isteyen vatandaşlar tatil beldelerine akın etti. Dönem dönem sıfır vaka ile gündeme gelen Çeşme nüfusu bayram tatili ile 1 milyona ulaşırken, Çeşme Kaymakam Çakıcı sosyal medya sayfasından yaptığı uyarıda şöyle dedi:

"Çeşme’de vaka sayılarımızda bir miktar artış gözlemliyoruz. Denetimlerimizi sıklaştırdık. Lütfen maske, hijyen ve mesafe şartlarına uyalım. Maalesef son günlerde maske ve mesafe ihlalleri arttı. Toplum sağlığını korumak için yüzlerce maske ve mesafe ceza işlemi yapmak zorunda kalıyoruz. Sabit ve hareketli ekiplerimizle yoğun denetimlere başladık. Lütfen maske ve mesafe şartlarına uyalım."
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