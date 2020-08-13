Çeşme Kaymakamı Çakıcı’dan korona açıklaması

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, "Öyle iyimser bir tablomuz yok. Çok dramatik bir şey söylemek istemiyorum, o noktada değil ama bir yükseliş trendi var. Kurallara uymayacak, maskesiz dolaşacak kadar rahat olmamalıyız. Tedbirleri elden bırakmamalıyız" dedi.

Geçtiğimiz hafta göreve başlayan Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, Çeşme’deki pandemi tedbirleri denetimlerinin artırıldığını belirtirken, amaçlarının ceza kesmek değil Çeşmelilerin ve Çeşme’ye gelen misafirlerin sağlığının korunması olduğunu vurguladı. Çakıcı, Çeşme’deki korona virüs vakaları hakkında açıklamada bulunup korunma tedbirlerinin hassasiyetle uygulanması gerektiği uyarısında bulundu. Çakıcı, şöyle devam etti:

"Çeşme’de vakalarda geçen haftalarda bir artış trendi vardı. Ben de bu yüzden bu konulara ağırlık verdim. Şu anda da Çeşme gibi bir yer için olmaması gereken rakamlar var ama alınan tedbirler işe yarayacak gibi gözüküyor. Öyle iyimser bir tablomuz yok. Çok dramatik bir şey söylemek istemiyorum, o noktada değil ama bir yükseliş trendi var. Kurallara uymayacak, maskesiz dolaşacak kadar rahat olmamalıyız. Tedbirleri elden bırakmamalıyız. İnsan sağlığı her şeyden önemli. Kurallara uyulmazsa daha ileri tedbirler alabiliriz. Şu anda yaşanan sorunla paralel tedbirler alıyoruz. Sorunlar var ama hayatı tümden alt edecek bir noktada değiliz. Rakamlarda bir artış var. Bu artışa karşı biz de faz yükseltiyoruz. Hala bu konuda adım atmayanlar olursa, tabii idari yaptırımlar, kapatmaya kadar giden işlemler uygulamak zorunda kalıyoruz. Bundan çok mutlu değiliz ama üzülerek yapmak zorunda kalıyoruz. İnsan sağlığını korumak gerekir. Gençlere de seslenmek istiyorum; belki kendinizi risk olarak görmüyorsunuz ama çevrenize taşıyabiliyorsunuz. Dezenfeksiyon, maske, sosyal mesafeye dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Maskelerin uzun süre kullanılması da uygun değil. Değiştirilmesi gerekir."

"Ceza yazmak derdinde değiliz"

Pandemi tablosunda son dönemlerde artış trendi görüldüğünü açıklayan Kaymakam Çakıcı, "Sıkı tedbirlerin olmasının temel nedeni de bu. Sezonun ortasında bu tedbirleri alarak turizmciye zarar vermek gibi bir niyetimiz yok. Tabloyu hepimiz görüyoruz. Çeşme halkının ve misafirlerimizin çok dikkatli olması gerekir. Şu anda Çeşme’de, sağlık tedbirleri açısından bir problemimiz yok. Sağlık kapasitemiz yeterli ama hastalığa bulaşmadan koruyucu, önleyici tedbirlerin alınması çok önemli. Biz, ceza yazmak derdinde değiliz. Rehberlik yapmaya çalışıyoruz ama dikkat ediyorum; insanlar sanki bizim için, ceza yememek için maske takıyorlar. Kendi sağlığı ve toplum sağlığı için maske kuralına uymaları gerekiyor. Maskeyi özensiz olarak kullananlar var. Maske taşıyor ama koluna, boynuna takıyor. Ceza perspektifiyle olmaz. Biz insanların sağlığı için çabalıyoruz. Birçok uyarıda bulunduktan sonra ceza uygulamak zorunda kalıyoruz. Tedbirlerimizin etkili olduğunu görüyorum" diye konuştu.

"İzmir ilçeleri arasında en fazla denetimi yapan ilçe Çeşme"

Gece geç saatlerde halkı denetlemek için değil, denetleyenleri denetlemek için dolaştığını söyleyen Çakıcı, "Maske olduğu için beni tanımıyorlar. Bizim görevlilerimizi gördükleri zaman insanlar maskelerini takıyorlar. Ne yazık ki insanlarımız sağlığını değil de cezayı önemsiyor. Biz biraz daha görünür olmaya çalışıyoruz. Genel olarak insanların büyük kısmı kurallara uyuyor. İnsanlar kalabalık bir ortama yaklaşmışsa maskelerini yukarıya doğru çekiyor. Çeşmeliler ve misafirlerimiz çok da duyarsız değil. Çeşme’ye her yerden gelen insan var. Onun için sağlık tedbirlerinin yüksek tutulması gerekir. İzmir ilçeleri arasında en fazla denetimi yapan ilçe Çeşme. Çeşme’de göreve başladıktan sonra arkadaşlarımı dikkatli olmaları konusunda ikaz etmiştim. Çok denetim yapıyoruz diye bize kızanlar olabilir ama hiç tanımadığımız, belki hiç tanımayacağımız insanların sağlığını korumuş oluyoruz. Belki restoranlarda masa sayısı yarı yarıya düştü ama bu tedbirler alınmasa sıfır masaya düşecek" uyarısında bulundu.

"Çeşme’de filyasyon tedbirleri düzenli olarak uygulanıyor"

Pozitif çıkan vakalarda uygulanan filyasyon hakkında da bilgi veren Çakıcı, "Pozitif çıkan kişinin temas ettikleri insanlarla ilgili tüm verileri takip ediyoruz. Temas haritasını çıkarıyoruz. Temas edilen kişilerin evlerinde kalmalarını sağlıyoruz. Kaldıkları yer, sık sık sağlık ekipleri ve diğer görevlilerimiz tarafından ziyaret edilerek kaldıkları yeri terk etmemeleri sağlanıyor. Aksi durum olursa cezai işlem uygulanıyor. Çeşme’de filyasyon tedbirleri düzenli olarak uygulanıyor. Her vakada hemen filyasyon çıkartıyoruz" diye konuştu.

"Öğrencilik yıllarımda Çeşme’de köftecide çalıştım"

Çeşme’ye yabancı olmadığını, öğrencilik yıllarında Çeşme’ye geldiğini ve kaymakamlık stajını da Atilla Dinçer’in yanında yaptığını söyleyen Çakıcı, "Üniversitede okurken, birkaç arkadaşımla hem tatil yapmak hem de çalışmak için Çeşme’ye geldim. Çeşme’de bir köftecide çalıştık. Yaklaşık 30 yıl geçti. Çeşme o zaman da bir markaydı. Şimdi de bir marka. 30 yıl sonra da Çeşme marka olmayı sürdürecek. Yanlış kararlarla, uygulamalarla Çeşme belki üzülebilir ama Çeşme marka olmayı sürdürür. Çeşme’yi Çeşme yapan; coğrafyası, doğası, iklimidir. Dolayısıyla bunların da bozulması zor. Tabii ülkedeki turizmin büyümesi ile beraber Çeşme de büyüyüp gelişecek" dedi.

"Sorunların üzerine kademe kademe gideceğiz"

Turizme yabancı olmadığını belirten Kaymakam Çakıcı, "Çeşme’nin kendine özgü bir turizm profili var. 30 yıl önceki Çeşme’de yerli yabancı oranı belki yarı yarıyaydı ama şimdi yerli turistin yoğun bir ilgisi var. İstanbullular arasında neredeyse trend olmuş. Avrupa’daki Türk vatandaşlarımızdan da çok gelen var. Çeşme’ye, hareketli bir filmin tam ortasında gelmiş gibiyim. Daha çok güvenlik ve pandemi ile mücadeleye odaklanmış durumdayım. Turizm sezonu tamamlandıktan sonra Çeşme’nin sorunlarını konuşma imkanımız olacak. Kendi elimizden gelen varsa kendimiz, valiliğin imkanı varsa valilik, bakanlıklarımızın yapacakları varsa bakanlıklar, eğer toplumsal bilinçle aşacağımız sorunlar varsa ortak akılla, sorunların üzerine kademe kademe gideceğiz. Bizlerin küçük adımları atmamız önemli. Bizden sonra gelenler başka küçük adımlar atar. Ondan sonra sıçrama gerçekleşecektir. Ben, ’5 yıl sonra Çeşme’de büyük bir araştırma hastanesi kuracağım’ diyemem. Gerçekçi bir hedef olamaz ama hastanenin kapasitesini genişletmek, hekim sayısını artırmak, donanımları tamamlamak, bunlar yapılabilir hedefler" diye konuştu.