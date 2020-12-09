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Çeşme Kaymakamı Çakıcı’dan başarılı öğrencilere tebrik

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, "Doğa İçin İcat Et" adını verdikleri robotik bir projeyle katıldıkları yarışmadan en iyi 10 projeden biri seçilmeyi başaran öğrencileri ve öğretmeni tebrik etti.

İZMİR 09.12.2020, 14:46
Çeşme Kaymakamı Çakıcı’dan başarılı öğrencilere tebrik

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, "Doğa İçin İcat Et" adını verdikleri robotik bir projeyle katıldıkları yarışmadan en iyi 10 projeden biri seçilmeyi başaran öğrencileri ve öğretmeni tebrik etti.

Çeşme’de bulunan İsmail Güral Ortaokulu’nun öğrencileri, "2019-2020 StarT-Türkiye En İyi Çocuk ve Gençlik Projeleri (Best Projects)" yarışmasında en iyi 10 projeden biri seçilmeyi başardı.

Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker de, İsmail Güral Ortaokulu’nu ziyaret ederek, projeyi hazırlayan öğretmen Tufan Şaşman ve 5-B öğrencileri Emir Kocaalan, Çağan Irmak, İsa Top, Abdullah Aydın ve Eren Erat’ı tebrik etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Çöker, cep telefonundan İlçe Kaymakamı Ünal Çakıcı ile görüntülü bağlantı kurarak, başarılı öğretmen ve öğrencilerileri buluşturdu. Kaymakam Çakıcı, görüntülü görüşmede, öğretmen ve öğrenciler ile sohbet ederek, başarılarından dolayı kutladı.
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