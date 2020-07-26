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Çeşme İhlas Mağazası hizmete açıldı

TÜRKİYE GAZETESİ İZMİR KOORDİNATÖRÜ YÜKSEL GÜVEN

İZMİR 26.07.2020, 09:10
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Çeşme İhlas Mağazası hizmete açıldı

Çeşme İhlas Mağazası, İhlas Pazarlama İzmir Bölge Müdürü Erhan Arslan tarafından hizmete açıldı.

Satış koordinatörlüklerini Selman Fehim Gündoğan ve Mevlüt Bedir’in yapacakları Çeşme İhlas Mağazası’nın açılış kurdelesi, İhlas Pazarlama İzmir Bölge Müdürü Erhan Arslan tarafından kesildi. Açılışa İhlas Pazarlama Temizlik Robotu Ofis müdürleri de katıldı. Açılışa katılan vatandaşlar, mağazadaki ürünleri inceleyerek, ihtiyaçları olan araç ve gereçleri aldılar. 16 Eylül Mahallesi 3001. Sokak’ta hizmete açılan mağaza, açılışa özel 100 liranın üzerinde alışveriş yapan müşterilerine çekilişle çeşitli hediyeler verdi.

"Kaliteyi ucuza vermenin mutluluğunu taşıyoruz"

Mağaza ile ilgili bilgi veren İhlas Pazarlama İzmir Bölge Müdürü Erhan Arslan, "İzmir’in en güzide ilçelerinden birisi olan Çeşme’ye İhlas Mağazası’nı kazandırdığımız için mutluyuz. Çeşme halkımıza ve turizm bölgesi olduğu için Çeşme’de yazlığı olan müşterilerimize de kaliteyi ucuza vermenin mutluluğunu taşıyoruz. İhlas Mağazası olarak konseptimiz; hem elektrikli ev aletleri hem de mutfak gereçleri ürünlerinde müşterilerimiz birçok ihtiyaçlarını kaliteli olarak ucuza temin edebilirler. Müşterilerimiz mağazamıza girdiği zaman ihtiyaçlarını karşılayacak ve boş çıkmayacaklar. Çarşıda çok fazla gezmeye gerek kalmadan mağazamızda her türlü ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini düşünüyorum" diye konuştu.

"Müşteri bizim için çok değerli"

Müşterilerin görüşlerinin kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Arslan, "Müşterilerimizin mağazamızın ürünleri haricinde başka istekleri olursa, onlara, hem kaliteli, hem de ucuza temin etmek için elimizden geleni yapacağız. Müşterilerimizi memnun etmek, gerçekten bizim için önemli. Şirketimizin kurucusu rahmetli Enver Ören beyefendinin çok güzel bir sözü var. Biz o sözü şiar edindik; ’Müşteri her zaman haklıdır. Özellikle haksızsa haklıdır.’ Bizim için çok değerli bir söz. Bu doğrultuda hareket etmeye çalışıyoruz. Müşteri bizim için çok değerli. İnşallah, severek, mutlulukla, huzurla bir alışveriş olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.

"Çeşme’de olmayan bir lokasyon açıyoruz"

Açılışa katılan Türkiye Gazetesi İzmir Koordinatörü Yüksel Güven de, "İhlas Mağazalar zincirinin bir halkasının Çeşme’de açılmış olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. 50 yıllık deneyimimiz, tecrübemiz ve yaptığımız hizmetlere ilaveten, İhlas Mağazaları İzmir Bölge Müdürü Erhan Arslan’ın öncülüğünde Çeşme’de olmayan bir lokasyon açıyoruz. Öncelikle devletimize katma değer katma ve iş istihdamı sağlamak adına bu mağazamızın katkı sağlayacağına inanıyoruz. Şirketimizin kurucusu rahmetli Enver Ören’in çizdiği çizgiden sapmadan bu lokasyonları açıyoruz. Çeşme için de hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Türkiye Gazetesi, 50 yıldır çizgisi değişmeyen tek gazete"

Bu hizmetlerin Türkiye Gazetesi için de önem arz ettiğini söyleyen Güven, "Gazetemiz, olmazsa olmaz bir yayın organı. 50 yıldır yayın çizgisi değişmeyen tek gazete. Ne sahibi değişti, ne de yayın çizgisi. Hem gazetenin tirajını arttırmak, hem de bu mağazamızla insanımıza kaliteyi ucuza vermek adına, Çeşme’de böyle bir hizmet sunduk. Ayrıca Çeşme esnafları arasına katılmaktan da onur duyuyoruz" diye konuştu.

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