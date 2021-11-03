Çeşme Halk Eğitim’den üniversite öğrencilerine kurs daveti

Çeşme Halk Eğitim Merkezinin görevlileri, Çeşme Turizm Fakültesinin öğrencileri ile buluşarak halk eğitim bünyesinde açılacak kurslar hakkında bilgi verdi. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Rıza Doğruyol, öğrencileri kurslara katılmaya davet etti.

Çeşme Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Rıza Doğruyol, Müdür Yardımcısı Derya Bostan ve kurs öğretmenleri, Çeşme Turizm Fakültesi’ni ziyaret etti. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin tarafından karşılanan Doğruyol ve beraberindekiler, konferans salonunda toplanan öğrenciler ile buluştu. Halk Eğitim Merkezinin çalışanları, açılan ve açılabilecek kurslar hakkında öğrencilere bilgilendirme yaptı.

Çeşme Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin, fakültede sosyal ve kültürel etkinliklerin artmasını istediklerini vurguladı.

"Hem okuyup, hem de usta öğretici olarak çalışabilirsiniz"

Çeşme Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Rıza Doğruyol da, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, "Hem çalışıp, hem de okuyabileceğiniz olanaklarımız var" dedi. Doğruyol, "Biz, aynı zamanda istihdam oluşturuyoruz. 3 bin 800 çeşit modülümüz var. Üniversite öğrenci olup, şu anda bizde usta öğretici olarak çalışan arkadaşlarımız var. Sigortası yatıyor ve maaşını da alıyor. Yeterlilik Belgesi olan herkes usta öğretici olarak bize başvurabilir. Uygun şartlar varsa o kursları açacağız. Hem okuyup, hem de usta öğretici olarak çalışıp, para kazanabileceksiniz" diye belirtti.