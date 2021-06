Çeşme Halk Eğitim Müdürlüğünden yıl sonu sergisi

Çeşme Halk Eğitim Müdürlüğü, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri çerçevesinde yıl sonu sergisi açtı.

Çeşme Halk Eğitim Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen yıl sonu sergisinde, kursiyerlerin yıl boyunca yaptıkları; el işleri, seramik, fotoğraf, resim gibi çalışmalardan örnekler sergilendi. Serginin açılışına; Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker ve davetliler katılırken, konukları Halk Eğitim Müdür Vekili Mükremin Badem karşıladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan açılış töreninde bir konuşma yapan Halk Eğitim Müdür Vekili Mükremin Badem, “Çeşme Halk Eğitim Merkezinin her zaman, her yerde, herkes için eğitim sloganı ile her yaşa, ilgiye ve çağın ihtiyaçlarına uygun eğitimlerin verildiği Hayat Boyu Öğrenme Kurumu’dur. Kurumumuz örgün eğitim olanaklarından hiç yararlanmamış bulunanlara, başladıkları okuldan erken ayrılanlara ya da örgün eğitim kurumlarında okumakta olanlara ve meslek dallarında daha yeterli gelmek isteyenlere eğitim vermektedir. Eğitimin dijitalleştiği salgın şartlarında kurumumuz açık ortaokulunda 156, açık lisesinde 824 öğrenciye eğitimlerine devam etme imkanı sağlamıştır. 2020-2021 eğitim öğretim yılında 20 alanda, 80 adet kurs açılmıştır. 736 erkek, 1011 kadın, toplam 1747 kursiyere hizmet verilmiştir. Sergimiz, bir yıl boyunca verilen emeğin karşılığı, bir meyvesidir. Emeği geçen herkese teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Başta kurs öğretmenlerimiz olmak üzere kursiyerlerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

Halk oyunları ekibinin yaptığı gösterinin ardından Kaymakam Ünal Çakıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker ve Halk Eğitim Müdür Vekili Mükremin Badem serginin açılış kurdelesini kesti. Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, sergiyi ilgi ile gezerken, kurs öğretmenleri de sergilenen eserlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kaymakam Ünal Çakıcı, el dokuması işlerinin sergilendiği bölümde, Çeşme’de 25 yıldır ikamet eden Danimarkalı Conny Tranekarr Foergensen ile bir süre sohbet ederek, dokuma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Çeşme Halk Eğitim Müdürlüğü "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri, 7 Haziran Pazartesi günü son bulacak.