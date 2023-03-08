Çeşme Fotoğraf Sanatı Derneği kuruldu

Çeşme Fotoğraf Sanatı Derneği (ÇEŞFOD), kuruluş çalışmalarını tamamlayarak, 7 Mart tarihinden itibaren Çeşme’deki sivil toplum kuruluşları arasında yerini aldı.

Çeşme ilçesinde fotoğraf sanatı ile ilgilenen, fotoğrafa ilgi duyan fotoğrafçılar, bir araya gelerek kentte eksikliği hissedilen bir dernek kurdu. İzmir Sivil Toplum Örgütleri İlişkileri Müdürlüğü tarafından tüzüğü onaylanan Çeşme Fotoğraf Sanatı Derneği’nin (ÇEŞFOD) kurucu başkanlığını Zeliha Begöz üstlenirken; Halil Soytürk, Atda Gönül, Oğuz Yanar, Mustafa Yazıcı, Cemile Yalçın ve İsa Atagöz geçici yönetim kurulunda yer aldı.

ÇEŞFOD’un amacı ise onaylanan tüzükte şu şekilde belirtildi:

"Dernek, fotoğraf sanatına ve sanatçısına saygınlık kazandırmak, sanat, eğitim ve bilim yönlerinden fotoğrafın gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlamak, fotoğraf yolu ile bireysel ve toplumsal bilgilerin, niteliklerin geliştirilmesi için çaba göstermek, fotoğraf sanatı ile ilgilenenler arasında yakınlaşma ve dayanışma oluşturmak, ülkemizin ve Çeşme’nin; doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerinin belgelenmesi ve tanıtılması, ve bunun için sergiler ve gösteriler hazırlanması, kaybolup gitmekte olan eski fotoğraf, yayın ve araç-gereci toplayarak korumak, bunların sosyal ve bilimsel açıdan değerlendirilmesini sağlamak amacı ile kurulmuştur."

Çeşme’deki sivil toplum kuruluşları arasında yerini alan ÇEŞFOD, üye kayıtlarının ardından en kısa sürede genel kurul toplantısını yaparak, 3 yıl boyunca görev yapacak yönetim ve denetim kurullarını seçecek.