Çeşme Festivali coşkuyla başladı

1980’li ve 90’lı yıllara damgasını vuran, ülkemizin efsane müzik festivalleri arasında yer alan Çeşme Festivali, “Müzik & Kültür Duraklarıyla” yeniden büyük bir coşkuyla başladı.

1884-1989 ve 1994-1999 dönemleri arasında yapılan Çeşme Festivali 25 yıl aranın ardından Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran tarafından 2019 yılında “Ege’nin İki Yakası” temasıyla yeniden gerçekleştirildi. Pandemi nedeniyle ara verilen Çeşme Festivali bu yıl 22-25 Eylül tarihleri arasında düzenleniyor. ‘Balkan Günleri’ teması ile birbirinden değerli isimlerin ve grupların sahne alacağı festival, tarih, dans, müzik ve yemek kültürü buluşmalarına ev sahipliği yapıyor.

Sergiler, söyleşiler, mutfak atölyeleri

Alaçatı, Çiftlik ve Ildırı’da eş zamanlı mutfak atölyeleri ile başlayan festivalin ilk gününde ünlü şef Rıfat Yurttaş Çiftlikköy’de balkan ülkelerinde çok popüler olan ve genelde evde yapılan, közlenmiş patlıcanlı, hafif acı biberli, içinde domates salçası da olan bir tür kırmızı biber ezmesi olan salata ve turşu türüne mensup olan Ajvar’ı yaparak, tarifini Çeşmeliler ile paylaştı.

Aya Haralambos Kilisesinde Engin Güneysu Fotoğraf Sergisi’nin ardından Saray Bosna’nın Gözyaşları “Duje” Film Gösterimi ve Söyleşisi yapıldı. Ardından Murat Meriç “Balkan Müziği ve Türk Popu” konulu Şarkılı Söyleşi gerçekleştirdi.

Festival Korteji renkli görüntülere sahne oldu

Festivalin ilk gününde Mehmetçik Parkı’ndan başlayarak, Cumhuriyet Meydanı’nda sona eren festival korteji renkli görüntülere sahne oldu. Korteje Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran’ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Faik Öztırak, Ahmet Akın, Milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum örgütleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kortejin ardından Başkan Oran, sevgi, barış, kardeşlik mesajları vererek güvercin uçurdu.

Çeşmeliler balkan müzikleriyle eğlendi

Çeşme’nin birçok noktasında gün boyu devam eden etkinlikleri takiben festivalin ilk akşamında eş zamanlı kurulan Çiftlikköy Meydan Sahnede Maummer Ketencoğlu bir konser verdi. Çeşme Cumhuriyet Meydanı’nda önce Shukar Muzika ardından sahne alan Balkan Paradise Orchestrası Çeşmeliler doyasıya eğlendi.

Oran, Uluslararası Çeşme Festivali’ni yeniden hayata geçirdi

Uluslararası Çeşme Müzik Festivali’ni yeniden hayata geçirmenin mutluluğunu yaşayan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Dört gün boyunca; Çeşme’nin dört bir köşesine kurduğumuz mutfaklarla değişik lezzetlere doyacağımız, birbirinden değerli isimlerin sergi ve söyleşileriyle tarihimizle kucaklaşacağımız, kol kola şarkılar söyleyeceğimiz festivalimizin bu yıl ki teması ‘Balkan Günleri’ Çünkü; balkanlar bizim tarihimiz, köklerimiz. Yüz yıllardır, yaşanan sayısız acılara rağmen gittikleri her yere sevgiyi, hoşgörüyü taşıyan, kültürel renklerini terk etmeden zenginlik katan, genetik, tarihi, kültürel bağlarımızla canımızın bir parçası olan Balkanlar bizim ailemiz. Her birimiz Balkan kimliğinin tüm renklerini kalbimizde gururla taşıyoruz” dedi.

Oran, sözlerine şu şekilde devam etti: “Bu güçlü bağlara sarılarak, dünyaya sesleniyoruz; sanatla, müzikle, ‘Sen, ben yok biz varız’ diyerek, hoşgörüyle sarılarak, birlikte üreterek, sevgiyle paylaşarak aşamayacağımız hiçbir zorluk yok. Yeryüzündeki cennet Çeşme’mizde; havasıyla, toprağıyla, kültürüyle, sanatla, sporla, sevgiyle, herkese kollarını açan o kocaman kalbiyle dünyayı kucaklamaya, tüm zenginliklerini 7 kıtayla paylaşmaya hazırız. Büyük Çeşme ailemiz olarak sizleri, kalbimizin baş köşesinde, Çeşme’mizde ağırlamaktan onur duyuyoruz”

Dünyaca ünlü sanatçılar Çeşme’de bir araya geliyor

Balkanlardan da esintiler bulunan 4 günlük programda, Balkan Paradise Orchestra, Shantel, Cambo Aguşev, Suzan Kardeş, Cenk Bosnalı, gibi müzik grupları, İlber Ortaylı ‘Mübadele Türkiyesi ve Etkileri’, Moğollar Grubunun Solisti Cahit Berkay, ‘Ülke Ülke Balkan Müziği’, Muammer Ketencoğlu Hikayeleriyle ‘Balkan Şarkıları Söyleşisi ve Dinletisi’, Murat Meriç, ‘Balkan Müziğinin Türk Popuna Etkileri’ Söyleşi ve sonrasında Balkan Müziği Dj Set, Engin Güneysu, ‘Duje Sergisi’, ‘Duje Belgesel Gösterimi’, ‘Saraybosna’da Yaşanan Acılar Üstüne Söyleşi’ gibi belgesel gösterimleri, Balkan mutfağının eşsiz lezzetlerinin sergileneceği workshoplar gibi dopdolu bir festival BrateBand, BalkanBand ve Çamdibi Bandosu festival süresince kentin birçok noktasında coşkuya ortak olacak.