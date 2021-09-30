Çeşme Emniyet Müdürü Gürcan Alev’e veda yemeği

Çeşme’de 2018 yılından beri görev yapan ve geçtiğimiz hafta Menemen’e tayini çıkan İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev için veda yemeği düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen veda yemeğine Çeşme Emniyet Müdürü Gürcan Alev, Belediye Başkan Yardımcısı Yıldırım Aktugan, Çeşme Emniyet Teşkilatını Güçlendirme Derneği Başkanı Murat Erdoğan, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve davetliler katıldı.

Çeşme’de görev yaptığı süre içerisinde, kurum ve kuruluşlarla, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları ve vatandaşlarla yakın ilişkiler kuran, Çeşme’de huzur ve güvenin sağlanması için gece gündüz çalışan İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev’in atanması ilçede üzüntüye neden olurken, yakın bir ilçeye atanması teselli oldu. Emniyet Müdürü Alev’e olan sevginin sıcaklığı, serin havaya rağmen veda yemeğine de yansıdı. Veda yemeğine oğlu Murathan Alev ile birlikte gelen Emniyet Müdürü Alev de masaları dolaşarak, davetlilerle tek tek tokalaşarak ve fotoğraf çektirerek vedalaştı.

"Çeşme’de çok güzel bir etki bıraktı"

Veda yemeğinde bir konuşma yapan Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, "Çok sevdiğimiz Emniyet Müdürümüz Gürcan Alev’i Menemen’e uğurluyoruz. Kendisiyle, dostlukla, işbirliği içerisinde çalıştık. Çok iyi bir Polis Müdürü olduğunu söylemeye gerek yok, hepiniz biliyorsunuz. Devlet memurluğunda böyle atamalar olağan. Benim şahsen, Çeşme, dokuzuncu görev yaptığım ilçe. Emniyet Müdürümüzün de böyle bir skoru var. Ama Çeşme’de çok güzel bir etki bıraktı. Alnının akıyla Çeşme’den ayrılıyor. Çeşme’deki görevinden ayrılıyor, ama biz yine kendisini hafta sonlarında Çeşme’de göreceğiz. Kendisini görmezsek zaten güceneceğimizi hepiniz adına söylüyorum" diye konuştu.

"Çeşme’yi asla unutamam"

Emniyet Müdürü Gürcan Alev de yaptığı veda konuşmasında, "2018 yılının Şubat ayında Çeşme’ye gelirken, çok üzüntülü ve acılı gelmiştim. Rahmetli babamın kısa süre sonra öleceği haberini aldığım gün Çeşme’ye atandığımı öğrendim. Benim için çok acılı bir gündü. Hatta o gün İzmir’e şehitlerimiz gelmişti. O gün şehitlerimizin yanındaydık. O anda telefon geldi. Babamın 15-20 gün ömrü olduğu haberini aldım. Çok üzgündüm. Yarım saat kadar sonra da telefon geldi,’Kardeşim hayırlı olsun. Çeşme Emniyet Müdürü olsun’ dediler. Çeşme’de göreve üzüntülü olarak başlamıştım. Bugün de güzel dostlarımdan, bu güzel camiadan ayrılmak benim için kolay değil. Ame sevinçli olan bir yönü var; ben yine İzmir’deyim. Alaha şükür, devletime herhangi bir şark borcum yok. Bütün şark görevlerimi yaptım. İzmir ilimizde, değişik ilçelerimizde görev yapmaya devam edeceğiz. Gönlümüz bir. Çeşme’yi asla unutamam. Hepiniz gönlümdesiniz" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, Menemen’e uğurlanan Emniyet Müdürü Gürcan Alev’e bir buket çiçek verdi.