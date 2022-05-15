Çeşme çarşısında trafik denetimi

İzmir Çeşme’de vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine İnkılap Caddesi’nde şok uygulama yapan trafik ekipleri, 2 saat süren denetim sırasında 14 bin lira trafik cezası kesti.

Çeşme Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda İnkılap Caddesi’nde trafik denetimlerini yoğunlaştırdı. Yapılan denetimlerde 2 kişiye kask takmadığı için, 1 kişiye dur ihtarına uymadığı için, 24 kişiye trafik levhalarına uymadığı için, 2 kişiye ehliyetsiz araç kullandığı için, 3 kişiye araç muayenesi yaptırmadığı için ve 1 kişiye de sigorta yaptırmadığı için 14 bin liralık ceza uygulandı.