Çeşme Belediyespor’dan deplasmanda gol yağmuru

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta mücadele eden Çeşme Belediyespor, deplasmanda Budaklar Gençlikspor’u 6-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Geçen hafta takımın başına geçerek Aliağaspor FK takımını mağlup eden Çeşme Belediyespor’un başarılı çalıştırıcısı Hakan Kara, teknik direktörlüğünün 2. haftasında, deplasmanda Budaklar Gençlikspor’u 6-2 mağlup ederek yükselişini sürdürdü. Aldığı galibiyetle 14 puana ulaşan Çeşme Belediyespor 6. sıraya yükseldi.

Müsabakaya hızlı ve istekli başlayan Çeşme Belediyespor, 10. dakikada Osman Ersöz’ün golü ile 1-0 öne geçti. Bu golden 4 dakika sonra sahneye çıkan Alper Önal skoru 2-0’a taşıdı. 3 dakika sonra Budaklar Gençlikspor takımı farkı 1’e indirdi. Dakikalar 35’i gösterdiğinde Hüseyin Çiray ilk yarının skorunu 3-1 olarak belirleyen golü kaydetti.

İlk yarıyı 3-1 önde tamamlayan Çeşme Belediyespor, ikinci yarıya da fırtına gibi başladı ve 55’de Alper Önal, 57’de Hüseyin Çiray ve 81’de ise Osman Ersöz’ün golleri ile 6-1 öne geçti. Mücadelenin 90. dakikasında Budaklar takımı gol bulsa da kalan sürede başka gol olmadı ve Çeşme Belediyespor sahadan 6-2’lik üstünlükle ayrıldı.