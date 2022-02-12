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Çeşme Belediyespor’da buruk Play-Off sevinci

Geçtiğimiz hafta sonunda Play-Off’u garantileyen Çeşme Belediyespor, grup lideri olarak girdiği ligin son haftasında, Play-Off mücadelesi veren Menderes Bel. Eğt. Kül. Spor’u kendi sahasında konuk ederken, 1-0 yenilerek ligi ikili averaj farkı ile ikinci sırada tamamladı.

İZMİR 12.02.2022, 21:06
Çeşme Belediyespor’da buruk Play-Off sevinci

Geçtiğimiz hafta sonunda Play-Off’u garantileyen Çeşme Belediyespor, grup lideri olarak girdiği ligin son haftasında, Play-Off mücadelesi veren Menderes Bel. Eğt. Kül. Spor’u kendi sahasında konuk ederken, 1-0 yenilerek ligi ikili averaj farkı ile ikinci sırada tamamladı.

Sami Gider İzmir Süper Amatör Lig F Grubu’nda mücadele eden Çeşme Belediyespor, lider olarak girdiği ve Play-Off’u garantilediği ligin 14’üncü ve son haftasında, Play-Off mücadelesi veren Menderes Bel. Eğt. Kül. Spor’u kendi sahasında konuk etti.

Çeşme Belediyespor maça, "Türkiye’nin en küçük trakeli SMA tip savaşçısı İnci Melek’e nefes olur musunuz?" yazılı pankartla çıktı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı maçta, Çeşme Belediyespor taraftarları tribünleri tamamen doldururken, maç boyunca takımlarını desteklediler.

Önemli mevkilerdeki 3 önemli sporcusunun sakatlığının getirdiği eksikliğe rağmen maçın ilk yarısında maça ağırlığını koyan Çeşme Belediyespor, rakip kalede elde ettiği pozisyonları gole çeviremeyince ilk yarıyı golsüz berabere kapattı.

Maçın ikinci yarısına baskılı başlayan Menderes Bel. Eğt. Kül. Spor, kendisini şampiyonluğa taşıyacak golü, 53. dakikada İsmail’in ayağından buldu.

Golün ardından maç sertleşirken, saha içinde oyuncular arasında çıkan tartışma sırasında saha içine giren ve rakip oyunculara müdahale eden Çeşme Belediyespor yedek oyuncusu Ömer Yılmaz, hakemin kırmızı kart göstermesiyle sahayı terketmek zorunda kaldı.

Maçın son dakikalarında rakip kalede baskıyı arttıran Çeşme Belediyespor, şampiyon olarak bitireceği beraberlik golünü bulamayınca, 1-0’lık sonuçla şampiyonluğu rakip takıma kaptırdı.

Menderes Bel. Eğt. Kül. Spor, 29 puanla lipi birinci olarak bitirirken, Çeşme Belediyespor, 28 puanla aynı puanı paylaştığı Gaziemir Gençlik’i dış ve iç sahada yendiği için averaj farkı ile ligi ikinci sırada bitirdi. F Grubu’nda, Menderes Bel. Eğt. Kül. Spor ve Çeşme Belediyespor Paly-Off’a kalan iki takım oldu.

"Play-Off maçlarında başarılı olup, hedeflediğimiz BAL’a çıkmak istiyoruz"

Maçın ardından bir değerlendirme yapan Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Hüseyin Gültekin, "Çeşme Belediyespor olarak, galibiyetle ya da beraberlikle ligi ilk sırada tamamlamak isterdik. Ama her şeyde bir hayır vardır. Oyunun ilk 20-25 dakikasında 3 net pozisyonumuz vardı. Gol için biraz sabırlı olabilirdik. Ama sonuçta ne kadar sabırlı olsan, oyuncuları içeride tutamıyorsun. Sakatlıkların arkasına sığınmıyoruz. Fatih, Yalçın, Kubilay, Emre olmak üzere 4 oyuncumuz sakatlığı nedeniyle kadromuzda yer alamadı. Buna rağmen ligi ikinci bitirerek, Play-Off’a kalmayı başardık. Şimdi kura çekimini bekliyoruz. Teknik ekibimize ve sporcularımıza verdikleri emekten dolayı teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza, bizi yalnız bırakmadıkları ve destekledikleri için teşekkür ediyorum. Ligi şampiyon olarak tamamlamayı çok arzu ederdim. Ama sonuçta Play-Off’tayız. Tüm camiamıza hayırlı olsun. 15 gün bir ara var. Bu 15 günü iyi değerlendirip, Play-Off maçlarında başarılı olup, hedeflediğimiz BAL’a çıkmak istiyoruz. Sezon başından beri bizden desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Ekrem Oran’a, yönetim kurulundaki arkadaşlarıma, teknik heyetimize, taraftarlarımıza, esnaflarımıza, tüm camiamıza ve canla başla oynayan tüm futbolcularımıza, ayrıca siz yerel basınımıza çok teşekkür ederim" diye konuştu.

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