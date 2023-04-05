Çeşme Belediyespor, uzatmada 1-0 mağlup oldu

Ligin 23. haftasında Bağcılarspor ile deplasman maçında karşılaşan Çeşme Belediyespor, 90+3’te yediği gol ile sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta mücadele eden Çeşme Belediyespor, İstanbul takımlarından Bağcılarspor ile deplasman maçında karşılaştı.

Maçın uzatma dakikalarında Bağcılarspor oyuncusu Selahattin Çay’ın attığı gol Çeşme Belediyespor sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

2 Nisan Pazar günü yerel derbi maçında, sahasında 1-0 mağlup olan Çeşme Belediyespor, bugün oynadığı maçta da Bağcılarspor’a 1-0 mağlup olarak puan kaybını sürdürdü.

Çeşme Belediyespor, 39 puanla lig sıralamasında 4. sırada yer alırken, Alaçatıspor ile puan farkı da 4’e çıktı.

Çeşme Belediyespor, 9 Nisan Pazar günü, kendi sahasında Manisa Sanayispor’u ağırlayacak.