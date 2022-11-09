Çeşme Belediyespor, Teknik Direktör Karatepe ile yollarını ayırdı

Çeşme Belediyespor, Teknik Direktör Hakan Karatepe ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta mücadele eden ve kadrosunu da yenileyen Çeşme Belediyespor, sezon öncesinde anlaştığı Teknik Direktör Hakan Karatepe ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Çeşme Belediyespor’un sosyal medya sayfasından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yönetim kurulumuz, teknik direktör Hakan Karatepe ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı almıştır. Kendisine ve ekibine bugüne kadar verdiği hizmetlerden ötürü teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."