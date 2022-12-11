Çeşme Belediyespor sahasında 3-1 galip

Çeşme Belediyespor, ligin 11. haftasında sahasında konuk ettiği Bağcılarspor’u 3-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta mücadele eden Çeşme Belediyespor, ligin 11. haftasında, kendi sahasında İstanbul takımlarından Bağcılarspor’u konuk etti. Maçın ilk yarısında, her iki takım da yaptıkları ataklarla gol arayışına girerken, Çeşme Belediyespor, maçın 42. dakikasında Alper Önal’ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmazken, ilk yarıyı Çeşme Belediyespor 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya etkili başlayan Çeşme Belediyespor, maçın 62. dakikasında Barış Güner’in attığı golle skoru 2-0 yaptı. 80. dakikada Bağcılarspor bir gol bularak skoru 2-1 yaparken, Çeşme Belediyespor, 86. dakikada, Ahmetcan Karakaş’ın attığı golle maçın skorunu 3-1 olarak belirledi.

Çeşme Belediyespor, sahasında elde ettiği galibiyetle puanını 20’ye çıkarırken, lig sıralamasında 3’üncü sıraya çıktı.

Maçın ardından bir değerlendirme yapan Çeşme Belediyespor Teknik Direktörü Hakan Kara, "Güzel bir maç oldu. Oyuncularım çok iyi mücadele ettiler. Hafta içinde çok çalıştık. Rakip takımı iyi etüd ettik. Devre arasına kadar 2 maçımız var. Kalan maçları da kazanmak istiyoruz. Salı gününden itibaren Manisa Yıldızspor maçını düşüneceğiz. Kalan 2 maçı da kazanarak, 6 puan alıp, devre arasına lider gireceğiz" diye konuştu.